«Pop Hellas, 1951-2021 – Ο τρόπος που ζουν οι Έλληνες»: Ένα μοναδικό pop doc series για τους Έλληνες στο ERTFLIX

Ένα μοναδικό pop doc series για τους Έλληνες, χωρισμένο σε 12 επεισόδια, αποκλειστικά στο ERTFLIX.

H σύγχρονη ιστορία του τρόπου ζωής των Ελλήνων από τη δεκαετία του ’50 έως σήμερα. Μόδα, μουσική, διασκέδαση, αυτοκίνηση, φαγητό, αρχιτεκτονική και όλα όσα ορίζουν μια διαδρομή 70 χρόνων ντόπιας pop κουλτούρας, παρουσιάζονται μέσα από τις κυρίαρχες τάσεις που έπαιξαν ρόλο σε κάθε τομέα. Η σειρά των 12 επεισοδίων στηρίζεται σε μια ιδέα του Φώτη Τσιμέλα, ο οποίος έχει και την επιμέλεια της εκπομπής. Με τη χρήση σύγχρονων γραφικών αλλά και συνεντεύξεων καταξιωμένων ανθρώπων, αναλύει και ερμηνεύει φαινόμενα και συμπεριφορές κάθε εποχής τα τελευταία 70 χρόνια. Η pop ιστορία της Ελλάδας ποτέ δεν ήταν πιο κατανοητή απ’ ό,τι τώρα.

Ποια η σχέση των Ελλήνων με τη μουσική και τη διασκέδαση σε κάθε δεκαετία; Πώς έτρωγαν και τι μαγείρευαν οι Έλληνες; Πώς ντύνονταν και ποιες ήταν οι μόδες και οι επιρροές τους; Πώς εξελίχθηκε ο ρόλος του αυτοκινήτου στην καθημερινότητα και ποια σημασία απέκτησε η μουσική στη ζωή μας; Κάθε ντοκιμαντέρ εμβαθύνει σε έναν τομέα και φωτίζει ιστορικά κάθε δεκαετία σαν μια σύνθεση από γεγονότα και τάσεις που επηρέαζαν τον τρόπο ζωής των Ελλήνων. Τα πλάνα αρχείου πιστοποιούν την αφήγηση, ενώ τα ειδικά γραφικά και τα infographics επιτυγχάνουν να εξηγούν με τον πιο απλό και θεαματικό τρόπο στατιστικά και κυρίαρχες τάσεις κάθε εποχής.

Αξίζει να σημειωθεί το πραγματικά ενδιαφέρον μείγμα καλεσμένων που συμμετέχουν σε κάθε εκπομπή. Από τον Κωνσταντίνο Τζούμα, τον Νίκο Δήμου, τον Γιάννη Νένε και την Patricia Field μέχρι την Έβελυν Καζαντζόγλου, την Καίτη Γαρμπή και τον Άρη Βεζενέ, κάθε εκπομπή πραγματικά εμβαθύνει με ένα πολύ σημερινό τρόπο ωστόσο στην εξέλιξη της pop κουλτούρας στην Ελλάδα.

Επεισόδιο: Ο Έλληνας και η ξένη μουσική, 1951-2021

Συμμετέχουν: Νίκος Δήμου (συγγραφέας), Άλκης Τερτσέτης (μουσικός – ψυχολόγος), Μάρκος Φράγκος (μουσικοκριτικός), Φώφη Τσεσμελή/Fo (DJ, δημοσιογράφος), Χάκος Περβανίδης (δημοσιογράφος – παρουσιαστής), Αγγέλα Κόλλια (διευθύντρια ξένου ρεπερτορίου), Γιώργος Μουχταρίδης (δημοσιογράφος – μουσικός παραγωγός), Mad Clip (καλλιτέχνης), Αλέξανδρος Χριστόπουλος (ραδιοφωνικός παραγωγός), Κωνσταντίνος Τζούμας (ηθοποιός), Αντώνης Πανούτσος (δημοσιογράφος).

Επεισόδιο: Οι Νύχτες Των Ελλήνων, 1951-2021

Συμμετέχουν: Κωνσταντίνος Τζούμας (ηθοποιός), Γιάννης Νένες (δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός), Καίτη Γαρμπή (καλλιτέχνιδα), Δημήτρης Μανιάτης (δημοσιογράφος, συγγραφέας), Φώφη Τσεσμελή/Fo (DJ, δημοσιογράφος), Γιάννης Παλτόγλου (καλλιτεχνικός διευθυντής), Λέλος Γεωργόπουλος (επιχειρηματίας), Βασίλης Τσιλιχρήστος (μουσικός παραγωγός, Dj, επιχειρηματίας), Φώτης Βαλλάτος (δημοσιογράφος), Αλέξανδρος Χριστόπουλος (ραδιοφωνικός παραγωγός), Νίκος Μαούνης (δημοσιογράφος γεύσης, επιχειρηματίας εστίασης), Δημήτρης Κωνσταντάρας (δημοσιογράφος), Νίκος Δήμου (συγγραφέας), Αργύρης Παπαργυρόπουλος (επιχειρηματίας).

Επεισόδιο: Το Στυλ Των Ελλήνων, 1951-2021

Συμμετέχουν: Λύδια Βουσβούνη (head of design Zeus+ Δione), Γιώργος Ελευθεριάδης (σχεδιαστής μόδας), Έβελυν Καζαντζόγλου (μοντέλο, content creator), Στέλιος Κουδουνάρης (σχεδιαστής μόδας), Βαρβάρα Βερνίκου (Σύμβουλος Διοίκησης πολυκαταστημάτων attica), Κατερίνα Βλαχάκη & Αφροδίτη Ζευγώλη (ιδρύτριες Greek Fashion History), Πόλυ Μηλιώρη (συγγραφέας, δημοσιογράφος), Χάρης Ντάβλας/iniconswetrust (σύμβουλος επικοινωνίας, content creator), Σοφία Στα/elladamoda (εικαστικός), Patricia Field (ενδυματολόγος – Νέα Υόρκη)

Επεισόδιο: Οι Έλληνες και το Αυτοκίνητο, 1951-2021

Συμμετέχουν: Νίκος Δήμου (συγγραφέας), Κώστας Στεφανής (παρουσιαστής εκπομπής Traction), Τάκης Τρακουσέλλης (εκδότης Car – NewsAuto.gr), Hλίας Καφάογλου (δημοσιογράφος – διδάσκων ΕΜΠ), Αλεξία – Σοφία Παπαζαφειρoπούλου (διδάκτορας Ιστορίας Τεχνολογίας – διδάσκουσα στο ΕΜΠ), Γιάννης Γρατσίας (διευθύνων σύμβουλος της GRATSIAS S.A.), Δημήτρης Καββούρης (COO Citroen / DS Automobiles).

Επεισόδιο: Οι Έλληνες και το φαγητό, 1951-2021

Συμμετέχουν: Γιώργος Χατζηγιαννάκης (ειδικός γαστρονομίας & εστίασης), Θάλεια Τσιχλάκη (δημοσιογράφος γεύσης), Ντίνα Νικολάου (chef μαγειρικής), Άρης Βεζενές (chef/owner), Στέλιος Παρλιάρος (ζαχαροπλάστης), Βασίλης Σταύρου (πρόεδρος & CEO «ΑΒ Βασιλόπουλος»), Φώτης Βαλλάτος (δημοσιογράφος), Δημήτρης Τσακούμης (brand strategist), Αποστόλης Τρικαλινός (επιχειρηματίας).

Επεισόδιο: Οι Έλληνες και το Σπίτι, 1951-2021

Συμμετέχουν: Δημήτρης Φιλιππίδης (ομότιμος Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ), Πάνος Δραγώνας (αρχιτέκτων – καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών), Βαγγέλης Μπόνιος (διακοσμητής), Στέφανος Παλλαντζάς (πολιτικός μηχανικός, προέδρος ΕΙΠΑΚ), Πάνος Παρθένιος (αρχιτέκτων – καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά), Νίκος Βασιλείου (αντιπρόεδρος «Bright Special Lighting»), Kλεομένης Παπανικολάου (δικηγόρος), Δημήτρης Καραμπατάκης (αρχιτέκτονας), Κωνσταντίνος Καραμπατάκης (αρχιτέκτονας), Δημήτρης Μελαχροινός (CEO spitogatos.gr), Αλεξία Κυριακοπούλου (παραγωγός VR/AR εφαρμογών), Κώστας Σπαθής (αρχιτέκτονας – φωτογράφος).

Παρακολουθήστε τον πρώτο κύκλο των 6 επεισοδίων στο ERTFLIX στην κατηγορία ΕΚΠΟΜΠΕΣ/ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ, και κάθε Κυριακή στις 18:00 από την ΕΡΤ2.

Ιδέα – επιμέλεια εκπομπής: Φώτης Τσιμέλας

Σκηνοθεσία: Μάνος Καμπίτης

Συντονισμός εκπομπής: Πάνος Χάλας

Διεύθυνση φωτογραφίας: Κώστας Τάγκας

Μοντάζ: Νίκος Αράπογλου

Αρχισυνταξία: Γιάννης Τσιούλης

Έρευνα: Αγγελική Καραχάλιου, Ζωή Κουσάκη

Εκφώνηση : Επιστήμη Μπινάζη

Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Πατρικαρέας

Παραγωγή: This Way Out Productions