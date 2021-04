H My Ομάδα των My market στο δρόμο προς τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο!

Η My Ομάδα στο δρόμο των ρεκόρ και το 2021!

Τα My market, από το 2019, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, στηρίζουν τον ελληνικό αθλητισμό, προτάσσοντας τις αξίες και τα ιδεώδη του που ακόμη συγκινούν και ενώνουν όλους τους Έλληνες. Μέσα από τη My Ομάδα, στηρίζουν νέους Έλληνες πρωταθλητές και πρωταθλήτριες, στην προσπάθειά τους να επιτύχουν κορυφαίες επιδόσεις και να διακριθούν στην Ελλάδα και το εξωτερικό με κύριο στόχο το σημαντικότερο αθλητικό γεγονός, τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το καλοκαίρι του 2021.



Έχοντας θέσει ως στρατηγική τους προτεραιότητα την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και τους νέους ανθρώπους, και με σαφή προσήλωση στις αξίες που αναδεικνύονται μέσα από τη μεθοδική και σκληρή δουλειά που απαιτεί ο πρωταθλητισμός, τα My market στηρίζουν την επίπονη και δύσκολη προσπάθεια 5 νέων αθλητών που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός της φετινής χρονιάς.

Τα μέλη της My Ομάδα, μέχρι σήμερα έχουν κατακτήσει σημαντικές διακρίσεις, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες προπονούνται και αγωνίζονται και μας έχουν κάνει πολλαπλά υπερήφανους.

Η φετινή #Myomada, που περήφανα ανακοινώνουμε σήμερα, αποτελείται από τους:

Ανδρέα Βαζαίο – κολύμβηση (μεικτή, ελεύθερο και πεταλούδα)

Κριστιάν Γκολομέεβ – κολύμβηση (ελεύθερο και πεταλούδα)

Άννα Ντουντουνάκη – κολύμβηση (πεταλούδα)

Στέλλα Σμαραγδή – στίβος (άλμα εις μήκος και εις τριπλούν, κατηγορία αθλητών ΑμΕΑ)

Χρήστο Φραντζεσκάκη – στίβος (σφυροβολία)

Ο Αριστοτέλης Παντελιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της METRO AEBE, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στα My market έχουμε επιλέξει να στηρίξουμε νέα παιδιά που τιμούν την Ελλάδα, προσπαθούν σκληρά, αγωνίζονται και μας εκπροσωπούν στους στίβους του κλασσικού αθλητισμού. Αυτός ο χώρος μας έχει περισσότερο ανάγκη και εμείς είμαστε περήφανοι ως υποστηρικτές της προσπάθειάς των πρωταθλητών μας να πετύχουν τους δύσκολους στόχους τους».

Με αφορμή τη συνέχιση της επιτυχημένης ενέργειας από τα My market, οι πρωταθλητές επεσήμαναν χαρακτηριστικά:

Ανδρέας Βαζαίος : Είμαι πολύ χαρούμενος που για μία ακόμη φορά, μπαίνοντας στην τελική ευθεία για την προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων, έχω ως σύμμαχο μου τα My market. Παρά τις δυσκολίες που επικρατούν παγκοσμίως, εμείς συνεχίζουμε να κολυμπάμε βάζοντας ψηλά τον πήχη για το Τόκιο.

Κριστιαν Γκολομέεβ : Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη πλησιάζει και νοιώθω πολύ όμορφα που τα My market στηρίζουν και πάλι την μεγάλη μου προσπάθεια για το όνειρο!

Άννα Ντουντουνάκη : Είμαι ευγνώμων που τα My market με στηρίζουν και πάλι στο δρόμο για τη μεγάλη προσπάθεια διάκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Ειδικά φέτος με τις συνθήκες που ζούμε αυτή η βοήθεια είναι ακόμα πιο σημαντική!

Στέλλα Σμαραγδή : Είμαι πολύ χαρούμενη που τα καταστήματα My market θα είναι δίπλα μου στον μεγάλο αγώνα για να καταφέρω να δώσω το παρόν στους 3ους συνεχόμενους Παραολυμπιακούς Αγώνες της καριέρας μου!

Χρήστος Φραντζεσκάκης : Μετράμε αντίστροφα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, είμαι πολύ χαρούμενος που και φέτος θα έχω δίπλα μου σε αυτή τη μεγάλη πορεία τα καταστήματα My market!

Σχετικά με τα My market:

Τα My market είναι μία αμιγώς ελληνική αλυσίδα super market με 227 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1976. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας της, η εταιρεία δραστηριοποιείται με συνέπεια και αξιοπιστία στην ελληνική αγορά. Τα My market συνεργάζονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία με Έλληνες παραγωγούς και προμηθευτές. Βασικό σημείο αναφοράς όλα αυτά τα χρόνια ήταν και εξακολουθεί να είναι ο σεβασμός στον πελάτη, η αδιαπραγμάτευτη ποιότητα των προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών της, το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο με πολλαπλούς και πολυδιάστατους τρόπους.