Ποια ώρα της ημέρας καίμε τις περισσότερες θερμίδες;

Ακόμη και όταν δεν κάνετε τίποτα, καίτε θερμίδες. Το πόσες εξαρτάται από την ώρα της ημέρας, σύμφωνα με μια μελέτη που δείχνει ότι ο μεταβολισμός μας δεν παραμένει ο ίδιος όλο το 24ωρο αλλά υπάρχουν στιγμές όπου ο οργανισμός μας καταναλώνει περισσότερες θερμίδες ενώ απλά … καθόμαστε.

Tο εσωτερικό ρολόι του οργανισμού μας μπορεί να έχει περισσότερη σχέση με το πώς επεξεργαζόμαστε τις θερμίδες από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως. Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Current Biology, αποκάλυψε ότι ο αριθμός των θερμίδων που καίγονται σε κατάσταση ηρεμίας κυμαίνεται ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Οι άνθρωποι καταναλώνουν 10% περισσότερες θερμίδες αργά το απόγευμα και νωρίς το βράδυ σε σύγκριση με τις πρώτες πρωινές ώρες. Τα ευρήματα βοηθούν στο να εξηγηθεί γιατί τα ανομοιογενή πρότυπα φαγητού και ύπνου κάνουν τους ανθρώπους πιο επιρρεπείς στην αύξηση του σωματικούς τους βάρους. Και αυτό είναι πιθανό λόγω του κιρκαδικού ρυθμού, ο οποίος ελέγχει τους κύκλους ύπνου-αφύπνισης και το εσωτερικό ρολόι του σώματός μας, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

"Το γεγονός ότι, ενώ κάναμε το ίδιο πράγμα κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα και κάψαμε τόσες περισσότερες θερμίδες από το να κάναμε το ίδιο πράγμα σε μια διαφορετική στιγμή της ημέρας μας εξέπληξε", δήλωσε η κύρια συγγραφέας Kirsi-Marja Zitting από το Division of Sleep and Circadian Disorders στο Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical School. Η μελέτη εστίασε μόνο στις θερμίδες που καίγονται σε κατάσταση ηρεμίας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν την ενέργεια που χρειάζεται το σώμα μας για να φέρει σε πέρας βασικές λειτουργίες του, όπως την αναπνοή και την κυκλοφορία του αίματος. Έτσι, οι ερευνητές δεν είναι σίγουροι αν θα επωφελούμασταν προγραμματίζοντας τη γυμναστική μας αργά το απόγευμα και νωρίς το βράδυ. Η συν-συγγραφέας της μελέτης, Δρ Jeanne Duffy, καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Harvard και νευροεπιστήμονας στο Brigham και το Women’s Hospital, αναφέρει ότι μπορεί να είναι καλύτερα να αποφεύγεται η θερμιδική δαπάνη αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί. "Ας πούμε ότι σηκωνόμαστε μια ή δύο ώρες νωρίτερα το πρωί και τρώμε πρόγευμα αντίστοιχα μια ή δύο ώρες νωρίτερα», λέει η Duffy. «Μπορεί να καταναλώνουμε αυτό το πρόγευμα όχι μόνο σε μια στιγμή που το σώμα μας μπορεί να μην είναι έτοιμο να το αντιμετωπίσει, αλλά και σε μια χρονική περίοδο της ημέρας που χρειαζόμαστε λιγότερη ενέργεια για να διατηρήσουμε τις λειτουργίες μας. Συνεπώς, το ίδιο πρωινό μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον αποθήκευση θερμίδων, γιατί δεν τις χρειαζόμαστε για να διατηρήσουμε τις λειτουργίες του σώματός μας", εξήγησε.

Για να παρακολουθήσουν τον αντίκτυπο στο ρολόι του σώματος και τις θερμίδες, οι ερευνητές έβαλαν επτά εθελοντές να περάσουν έναν μήνα σε ένα εργαστήριο που δεν είχε παράθυρα, ρολόγια, τηλέφωνα ή διαδίκτυο. Τους δόθηκαν συγκεκριμένοι χρόνοι που έπρεπε να πηγαίνουν για ύπνο και να ξυπνούν και αυτοί οι χρόνοι άλλαζαν τέσσερις ώρες κάθε βράδυ. Συνέχισαν αυτό το πρόγραμμα για τρεις εβδομάδες. "Επειδή έκαναν το ισοδύναμο του να κυκλώνουν τον πλανήτη κάθε εβδομάδα, το εσωτερικό ρολόι του σώματος τους δεν μπορούσε να συμβαδίζει και έτσι ταλαντευόταν με τον δικό του ρυθμό", εξήγησε η Duffy. «Αυτό μας επέτρεψε να μετρήσουμε το μεταβολικό ρυθμό σε όλες τις διαφορετικές βιολογικές ώρες της ημέρας». Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι θερμοκρασίες του σώματος των εθελοντών ήταν χαμηλότερες όταν το ρολόι του σώματος τους είχε ρυθμιστεί για αργά τη νύχτα και ήταν μεγαλύτερες περίπου 12 ώρες αργότερα, αργά το απόγευμα.

Τα ευρήματα μπορεί να μας βοηθήσουν να εξηγήσουμε γιατί οι άνθρωποι που δεν έχουν τακτικά χρονοδιαγράμματα, όπως οι εργαζόμενοι σε νυχτερινές βάρδιες, είναι πιο πιθανό να κερδίσουν βάρος, ανέφεραν οι ερευνητές. Οι άνθρωποι που θέλουν να χάσουν ή να διατηρήσουν βάρος θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένες ώρες ύπνου όπως και διατροφικές συνήθειες, προτείνουν. "Δεν είναι μόνο αυτό που τρώμε, αλλά και το πότε το τρώμε και πότε ξεκουραζόμαστε που επηρεάζει το πόση ενέργεια καίγεται ή αποθηκεύεται ως λίπος", δήλωσε η Duffy. "Η τακτικότητα των συνηθειών όπως η κατανάλωση φαγητού και ο ύπνος είναι πολύ σημαντική για τη γενική υγεία."

Πηγή: itrofi.gr