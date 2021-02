Τα μικρά σε μέγεθος, αλλά απίστευτα ευεργετικά λαχανάκια Βρυξελλών

Οι έρευνες δείχνουν ότι τα λαχανάκια Βρυξελλών περιέχουν περισσότερους γλυκοσινολάτες από οποιοδήποτε άλλο κοινό σταυρανθές λαχανικό, περισσότερη βιταμίνη C από τα πορτοκάλια και σχεδόν διπλάσια ποσότητα βιταμίνης Κ από το κόκκινο λάχανο.

Ωστόσο, για κάποιο λόγο, αυτή η παραγνωρισμένη υπερτροφή δεν έχει κατορθώσει να πάρει την προσοχή που της αξίζει από τους λάτρεις της υγιεινής διατροφής.

Ορισμένες επιδημιολογικές μελέτες (μελέτες που συγκρίνουν ομάδες ανθρώπων) έχουν βρει μια συσχέτιση μεταξύ της υψηλής κατανάλωσης σταυρανθών λαχανικών, όπως τα λαχανάκια Βρυξελλών, και του μειωμένου κινδύνου πολλών τύπων καρκίνου. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ισχυρές αντικαρκινικές επιδράσεις αυτών των λαχανικών είναι πιθανόν να συνδέονται με τους γλυκοσινολάτες που περιέχουν. Όταν οι ουσίες αυτές έρχονται σε επαφή με το ένζυμο μυροσινάση μέσω των παρασίτων, της επεξεργασίας των τροφίμων ή του μασήματος, η τροφή αρχίζει να παράγει εξαιρετικά αντιδραστικά έλαια που ονομάζονται ισοθειοκυανικά. Ενώ αυτά τα έλαια μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό γαστρικό ερεθισμό σε σκύλους, θεωρούνται εξαιρετικά επωφελή για την ανθρώπινη υγεία. Σε εργαστηριακές μελέτες, αυτά τα έλαια έχουν αποδειχθεί ότι παράγουν ευεργετικά ένζυμα που μετατρέπουν παράγοντες που προκαλούν καρκίνο σε αβλαβείς ουσίες. Επιπλέον, διεγείρουν την απόπτωση (αυτοκαταστροφή) σε ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα, τόσο in vitro όσο και in vivo. Υπάρχει όμως μια λεπτομέρεια: δεν περιέχουν όλα τα σταυρανθή λαχανικά εξίσου μεγάλες ποσότητες γλυκοσινολατών. Μια λεπτομερής μελέτη του περιοδικού Acta Horticulturae που αναλύει την περιεκτικότητα 11 ειδών και συνολικά 42 ποικιλιών αναφέρει ότι τα χαμηλότερα επίπεδα βρίσκονται γενικά στα πιο ήπια σε γεύση είδη όπως το κουνουπίδι, ενώ τα υψηλότερα στα λαχανάκια Βρυξελλών.

30 περίπου γραμμάρια μαγειρεμένα λαχανάκια παρέχουν 29% της ημερήσιας προτεινόμενης ποσότητας βιταμίνης C, σε αντίθεση με την ίδια ποσότητα πορτοκαλιών που προσφέρει 25%. Η βιταμίνη C είναι ευεργετική για το δέρμα και τις φλέβες, προωθώντας τη σύνθεση κολλαγόνου και ενεργώντας ως αντιοξειδωτικό. Συμβάλλει επίσης στην πρόληψη της έλλειψης σιδήρου, βελτιώνοντας την ικανότητα του σώματος να απορροφά το διαιτητικό σίδηρο από τα τρόφιμα. Οι ειδικοί συμβουλεύουν να τρώτε λαχανάκια Βρυξελλών μαζί με τρόφιμα που είναι πλούσια σε βιταμίνη Ε, καθώς η βιταμίνη C και η βιταμίνη Ε δρουν συνεργατικά.

Γνωρίζετε ότι η κατανάλωσή τους σε τακτική βάση ως μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να χάσετε βάρος; Έχουν πολύ χαμηλές θερμίδες (30 περίπου γραμμάρια μαγειρεμένα έχουν περίπου 10 θερμίδες) και περιέχουν μόνο ίχνη λίπους. Επιπλέον, οι μεγάλες ποσότητες Βιταμίνης C μπορεί να βελτιώσουν την ικανότητα του σώματός σας να καίει το λίπος κατά τη διάρκεια μέτριας σωματικής άσκησης. Τα πιθανά οφέλη απώλειας βάρους της βιταμίνης C μπορεί να συνδέονται με την ικανότητά της να διευκολύνει τη σύνθεση της καρνιτίνης, μιας ένωσης που έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει τις ικανότητες καύσης των κυτταρικών λιπών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αμερικανικού Οργανισμού Διατροφής, 30 μόνο γραμμάρια μαγειρεμένα λαχανάκια Βρυξελλών μπορεί να μας προμηθεύσει με το 50% των ημερήσιων αναγκών σε βιταμίνη Κ. Η βιταμίνη αυτή συμβάλλει στην πήξη του αίματος, αλλά νέες έρευνες δείχνουν ότι αυτή η συχνά υποτιμημένη θρεπτική ουσία μπορεί επίσης να είναι μία από τις σημαντικότερες βιταμίνες για την καρδιαγγειακή υγεία.

Όπως τα περισσότερα λαχανικά και τα είδη λάχανου, τα λαχανάκια Βρυξελλών περιέχουν ένα υψηλό επίπεδο διαιτητικών ινών που βοηθούν στην υγιή πέψη με τη μείωση της δυσκοιλιότητας. Προσφέρουν επίσης μια ευρεία ποικιλία ορυκτών και ιχνοστοιχείων όπως το μαγγάνιο, ο χαλκός, ο φώσφορος και ο σίδηρος, τα οποία απαιτούνται για ισχυρά οστά και την πρόληψη της εμφάνισης οστεοπόρωσης.

Τέλος, εμφανίζονται επίσης στον κατάλογο των καλύτερων τροφών για την κυτταρίτιδα του HealWithFood.org. Περιέχουν μια φυσική ένωση που ονομάζεται ινδόλη-3-καρβινόλη (I3C) η οποία είναι πρόδρομος του διϊνδολυλμεθανίου που βοηθά ορισμένα ηπατικά ένζυμα να εμποδίσουν την παραγωγή 16-OH οιστρογόνων. Τα οιστρογόνα αυτά είναι βλαβερές ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν κυτταρίτιδα διασπώντας το κολλαγόνο το οποίο υποτίθεται ότι θα κρατήσει το δέρμα γερό και με συνοχή. Λόγω και της βιταμίνης C που περιέχουν, ενισχύεται η αντικυτταριτιδική δράση τους, καταπολεμώντας τους αντιαισθητικούς θρόμβους της κυτταρίτιδας, προωθώντας παράλληλα τη σύνθεση κολλαγόνου και απορροφώντας τις ελεύθερες ρίζες.

Πηγή: itrofi.gr