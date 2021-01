Ο κουρκουμάς κατά του Αλτσχάιμερ

Μία επιδημιολογική μελέτη του 2006 αναφέρει ότι 26 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο υποφέρουν από Αλτσχάιμερ και ότι μέχρι το 2050 αυτό το ποσοστό θα τετραπλασιαστεί. Αυτό μεταφράζεται σε ποσοστό ασθενών που θα φτάσει τον 1 στους 85 ανθρώπους.

Οι δυτικές κοινωνίες βιώνουν ουσιαστικά, μια εξελισσόμενη επιδημία που θεωρείται η πιο διαδεδομένη μορφή άνοιας και χαρακτηρίζεται από βαρύτατο εκφυλισμό των εγκεφαλικών κυττάρων και λειτουργιών. Δεδομένου του προβλήματος είναι επιτακτική η ανάγκη για την άμεση ανάπτυξη ασφαλών και αποτελεσματικών στρατηγικών πρόληψης με φαρμακευτικές και μη-φαρμακευτικές μεθόδους.

Δυστυχώς, οι συμβατικές φαρμακευτικές προσεγγίσεις έχουν ισχυρές παρενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε παράπλευρες νευρολογικές ασθένειες και επιδείνωση της επιδημίας, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τα διαθέσιμα υγειονομικά δεδομένα.

Μια απάντηση στο πρόβλημα μπορεί να είναι ο κουρκουμάς. Η κατανάλωση κουρκουμά είναι καταγεγραμμένη στην Ινδία με ιστορία που φτάνει έως και τα πέντε χιλιάδες έτη. Είναι πολύ πιθανόν αυτός να είναι ο λόγος που οι αστικοί και αγροτικοί πληθυσμοί της Ινδίας έχουν από τα χαμηλότερα ποσοστά Αλτσχάιμερ στον κόσμο.

Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ayu με τον τίτλο "Effects of turmeric on Alzheimer's disease with behavioral and psychological symptoms of dementia" αναφέρει ότι τρεις ασθενείς με Αλτσχάιμερ, βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ως αποτέλεσμα της κατανάλωσης 7604 mg σκευάσματος κουρκουμά για 12 εβδομάδες. Σύμφωνα με την μελέτη, οι τρεις ασθενείς παρουσίαζαν ευερεθιστότητα, άγχος, απάθεια και οι δύο απ' αυτούς υπέφεραν από ακράτεια. Μετά από τρεις μήνες και οι τρεις ασθενείς παρουσίασαν αισθητή μείωση των παραπάνω συμπτωμάτων.

Η μελέτη αυτή δείχνει πως μια απλή φυσική παρέμβαση χρησιμοποιώντας ένα γνωστό μπαχαρικό μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ στις δυτικές κοινωνίες.

