Η Kaizen Gaming και ο ΕΣΑΚΕ στέκονται στο πλευρό της «Κιβωτού του Κόσμου»

Οι πρωτόγνωρες και εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας που πλήττει ολόκληρο τον πλανήτη, μπορεί να έκαναν τα φετινά Χριστούγεννα να μοιάζουν τελείως διαφορετικά από αυτά που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, δεν επηρέασαν στο ελάχιστο, όμως, τη φιλοσοφία της Kaizen Gaming να προσφέρει ουσιαστικά, σε όσους πραγματικά έχουν ανάγκη.

Η μεγαλύτερη GameTech εταιρεία στην Ελλάδα αποδεικνύει για μία ακόμη χρονιά πως αποτελεί έναν υπεύθυνο εταιρικό πολίτη.

Στο πλαίσιο της χορηγικής τους συμφωνίας, η Kaizen Gaming (Stoiximan) και ο ΕΣΑΚΕ, η διοργανώτρια αρχή του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ αποφάσισαν τις φετινές γιορτές να ενώσουν τις δυνάμεις τους, ώστε να συνεισφέρουν και αυτοί με τη σειρά τους στο σπουδαίο έργο της «Κιβωτού του Κόσμου». Στην «Κιβωτό του Κόσμου» φιλοξενούνται σήμερα περισσότερα από 400 παιδιά, τα οποία μεγάλωναν σε συνθήκες εγκατάλειψης, χωρίς ιατρική περίθαλψη, φροντίδα και αγάπη. Η Κιβωτός φροντίζει εξ ολοκλήρου και αγκαλιάζει τα παιδιά αυτά. Με τη σειρά της, η Kaizen Gaming σε συνεργασία με τον ΕΣΑΚΕ προσπάθησαν να χαρίσουν απλόχερα χαμόγελα σε όλα αυτά τα παιδιά που φιλοξενούνται στις δομές της Κιβωτού στην Αθήνα, το Πειραιά, την Ήπειρο και το Βόλο, μοιράζοντάς τους δώρα και άπλετη χαρά, όπως ακριβώς επιτάσσει και το πνεύμα των Χριστουγέννων. Σε μια περίοδο έντονων προκλήσεων που πιέζουν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας η Kaizen Gaming στέκεται στο πλάι των μικρών παιδιών, που αποτελούν τους ήρωες του αύριο.

Ο κ. Πάνος Κωνσταντόπουλος, CMO της Kaizen Gaming, δήλωσε σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή: «Στην Kaizen Gaming έχουμε επιλέξει να στεκόμαστε πάντα στο πλευρό των μεγάλων και μικρών ηρώων της καθημερινότητας. Από την πρώτη στιγμή της επανεκκίνησης της χορηγικής μας συμφωνίας με τον ΕΣΑΚΕ, είχαμε δηλώσει πως με ενωμένα χέρια θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί, ώστε να στηρίξουμε τους ανθρώπους που μας έχουν πραγματική ανάγκη και αυτό προσπαθήσουμε να πράξουμε και τα φετινά, διαφορετικά, Χριστούγεννα. Τα χαμογελαστά πρόσωπα των παιδιών που ζουν στις δομές της «Κιβωτού του Κόσμου» είναι η μεγαλύτερη μας ανταμοιβή και το ισχυρότερο κίνητρο για να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε καθημερινά για ένα αύριο πιο φωτεινό, που θα μας βρει όλους νικητές.»

Από την πλευρά του, ο κ. Ευάγγελος Γαλατσόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΣΑΚΕ, δήλωσε: «Ο αθλητισμός είναι η καλύτερη απάντηση στα κοινωνικά προβλήματα και το επιβεβαιώνει το ιερό έργο της «Κιβωτού του Κόσμου». Ο πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου, ο εμπνευστής και δημιουργός της «Κιβωτού του Κόσμου» με την ανεκτίμητη προσφορά στην κοινωνία μας, προσεγγίζει τα παιδιά που έχουν ανάγκη να νιώσουν φροντίδα, στοργή και κάποιον να τους συμβουλεύσει σωστά, μέσω του μπάσκετ. Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας μας με την Kaizen Gaming θέσαμε ως προτεραιότητα σε αυτή την δύσκολη περίοδο λόγω της πανδημίας, να σταθούμε δίπλα στα παιδιά και στους συνανθρώπους μας που χρειάζονται στην στήριξη μας. Η τιμή ήταν δική μας που σε αυτές τις ιδιαίτερες εορταστικές ημέρες προσφέραμε λίγη χαρά και αγάπη στα παιδιά της «Κιβωτού».

Λίγα λόγια για την Kaizen Gaming

Η Kaizen Gaming είναι η μεγαλύτερη εταιρεία GameTech στην Ελλάδα και μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου στην Ευρώπη. Σήμερα η εταιρεία δραστηριοποιείται σε 6 χώρες: Ελλάδα και Κύπρο με το brand Stoiximan, Γερμανία, Ρουμανία, Πορτογαλία και Βραζιλία με το διεθνές brand Betano. Επενδύοντας στην τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό, κατάφερε μέσα σε 4 χρόνια να επταπλασιάσει το ανθρώπινο δυναμικό της, απασχολώντας σήμερα περισσότερους από 800 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 260 στελεχώνουν το τμήμα Τεχνολογίας.

Με έμφαση στην Τεχνολογία και τον Άνθρωπο, την Ασφαλή Ψυχαγωγία και τον Αθλητισμό, υλοποιεί ένα εκτεταμένο πλάνο δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας. Ανάμεσά τους, το πρόγραμμα «Μικροί Ήρωες» που από το 2017 προσφέρει εκπαιδευτικές εμπειρίες σε περισσότερα από 30.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα.

Παράλληλα, αναπτύσσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αθλητικών χορηγιών σε όλες τις χώρες δραστηριοποιησης της, ενώ με την πρωτοβουλία «Try This At Home» ανατρέπει στην πράξη το Brain Drain. Για περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία μας επισκεφθείτε το www.kaizengaming.com. Για τα προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας επισκεφθείτε το www.iroes.gr ενώ για τη δράση Try This At Home μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο https://braingain.stoiximan.gr/