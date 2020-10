Active Media Group: Για 2η χρονιά το κορυφαίο sports agency

Ρεκόρ με 14 συνολικά βραβεία.

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2020 – Η πολυβραβευμένη εταιρεία sports marketing στην Ελλάδα, Active Media Group, απέδειξε για ακόμα μια χρονιά την υπεροχή στην ποιότητα των αθλητικών εκδηλώσεων που σχεδιάζει και διοργανώνει, παραμένοντας στην κορυφή των Sports Marketing Awards 2020, με 14 συνολικά βραβεία.

O κορυφαίος θεσμός στην Ελλάδα που αναδεικνύει τις καλύτερες πρακτικές του ελληνικού αθλητικού marketing, στη τέταρτη χρονιά υλοποίησής του, έφερε στην Active Media Group ακόμα μία πρωτιά, κάνοντας το back2back με τον τίτλο του Sports Marketing Agency of the Year 2020.

14 συνολικά βραβεία – Αριθμός-ρεκόρ στα Sports Marketing Awards

Η Active Media Group σάρωσε τον θεσμό, κατακτώντας συνολικά 14 βραβεία και αναδεικνύοντας παράλληλα τις υπηρεσίες υψηλών στάνταρ που παρέχουν όλα τα τμήματά της:

· PR & Communication

· Social Media & Digital

· Marketing & Sponsorship

· Sports Production

· και Sports Presentation

Πιο συγκεκριμένα, έλαβε 8 βραβεία για τη διοργάνωση του Navarino Challenge, που αναδείχτηκε το κορυφαίο event αθλητικού τουρισμού, με 1 Platinum στην κατηγορία “Best Integration of Digital Media with Offline”, 4 Gold στις κατηγορίες “Αθλητικός Τουρισμός”, “Running & Live Well”, “Best CSR Campaign/Activity” και “Native Advertising Campaign” και 3 Silver στις κατηγορίες “Best Sports-related Content during the Coronavirus pandemic”, “Χορηγία Αθλητικής Διοργάνωσης / Εκδήλωσης” και “Best CSR Campaign / Activity” για τις συνεργασίες που είχε αντίστοιχα με την Costa Navarino, τον Δήμο Πύλου-Νέστορος, το Ίδρυμα «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου», τη Samsung και την 24MEDIA.

Παράλληλα, κατέκτησε 3 βραβεία για τη διοργάνωση Santorini Experience, που έλαβε 1 Gold στην κατηγορία “Water Sports / Summer Sports / Winter Sports”, 1 Silver στην κατηγορία “Best Integration of Digital Media with Offline” και 1 Bronze στην κατηγορία “Αθλητικός Τουρισμός” για τις συνεργασίες που είχε με τον Δήμο Σαντορίνης και τον Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ.

Τέλος, κατέκτησε 1 Gold βραβείο για τη διοργάνωση των Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων Πάτρας 2019, ένα από τα κορυφαία major multi-sport events που έχουν γίνει στην Ελλάδα, στην κατηγορία “Best Live Event Coverage” και 1 Gold βραβείο για τη διοργάνωση του τουρνουά γκολφ Greek Maritime Golf Event στην κατηγορία “Ατομικά Αθλήματα