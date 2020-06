Κωνσταντίνος Καζάκος: Απειλεί με μηνύσεις όσους αμαυρώνουν τη μνήμη της Τζένης Καρέζη

View this post on Instagram

Εχουν γραφτει τις 2 τελευταιες μερες διαφορα για την μητερα μου, οτι ηταν αλκοολικη και διαφορες αλλες σαχλαμαρες.Εστειλα σε αυτον που τα εγραψε το ακολουθο μυνημα : Κυριε #^$#&&**$,Αν δεν εχετε στα χερια σας αποδειξεις οτι η μητερα μου ηταν αλκοολικη,σας παρακαλω να κατεβασετε ΑΜΕΣΑ την αναρτηση σας στο facebook και να ζητησετε δημοσια συγγνωμη ,διορθωνοντας τις ανακριβειες που δημοσιεύσατε . Αμαυρωνετε την εικονα καποιου που δεν γινεται να σας απαντησει γιατι ειναι νεκρος.Μπορω ομως εγω. Αν μεχρι αυριο το απογευμα δεν εχετε ανακαλεσει και δεν εχετε ζητησει δημοσια συγγνωμη,να ειστε σιγουρος οτι θα χρησημοποιησω καθε νομικο μεσο για την δικαιωση της μνημης της μητερας μου,Τζενης Καρεζη. Κωνσταντινος Καζακος Σα δε ντρεπομαστε λεω εγω... Ουτε στον ταφο δεν βρισκεις ησυχια...