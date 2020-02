Παρενέργειες από υπερβολική κατανάλωση βιταμίνης C

Η βιταμίνη C είναι μια υδατοδιαλυτή βιταμίνη που βρίσκεται σε πολλά φρούτα και λαχανικά. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον σχηματισμό κολλαγόνου και λειτουργεί επίσης ως αντιοξειδωτικό, ενισχύοντας το ανοσοποιητικό σύστημα.

Αν και πρέπει να καταναλώνουμε βιταμίνη C κάθε μέρα, η υπερβολική ποσότητα μπορεί να είναι τοξική.

Γιατί χρειάζεστε Βιταμίνη C

Η βιταμίνη C αναφέρεται συχνά ως το θρεπτικό συστατικό που ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά είναι ουσιαστικά απαραίτητη για τη γενικότερη υγεία όχι μόνο για το ανοσοποιητικό. Ο οργανισμός χρειάζεται βιταμίνη C για την παραγωγή νέου κολλαγόνου, του συνδετικού ιστού που παρέχει ελαστικότητα στο δέρμα και βοηθά στην επούλωση των πληγών. Η βιταμίνη C δρα επίσης ως αντιοξειδωτικό, καταπολεμώντας τις ελεύθερες ρίζες που βλάπτουν τα κύτταρα και τους ιστούς και αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισης χρόνιων ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων τύπων καρκίνου. Επιτρέπει επίσης στο σώμα να απορροφήσει το φυτικό σίδηρο (μη αιμικό) και παίζει ρόλο στον μεταβολισμό της πρωτεΐνης.

Ασφαλή επίπεδα κατανάλωσης

Αυτά ποικίλλουν ανάλογα με το φύλο. Οι άνδρες χρειάζονται 90 χιλιοστόγραμμα την ημέρα, ενώ οι γυναίκες χρειάζονται 75. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού, οι γυναίκες χρειάζονται 85 χιλιοστόγραμμα και 120 χιλιοστόγραμμα αντίστοιχα. Επιπλέον, εάν καπνίζετε, θα πρέπει να πάρετε άλλα 35 χιλιοστόγραμμα. Για τους περισσότερους ανθρώπους, ένα μεγάλο πορτοκάλι ή ένα φλιτζάνι φράουλες, ψιλοκομμένες κόκκινες πιπεριές ή μπρόκολο παρέχουν αρκετή ημερήσια βιταμίνη C. Μπορείτε να καταναλώνετε με ασφάλεια πολύ περισσότερο χωρίς σοβαρές επιπλοκές, αλλά θα πρέπει να περιορίσετε την πρόσληψη σε λιγότερο από 2.000 χιλιοστόγραμμα. Εάν πάρετε μια υπερβολικά μεγάλη δόση ή αρκετές μικρότερες δόσεις καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας, η υπέρβαση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα. Η βιταμίνη C είναι απίθανο να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα αν είστε γενικά υγιείς. Ωστόσο, δεδομένου ότι το σύστημά σας θα προσπαθήσει να ξεπλύνει την περίσσεια βιταμίνης C από το έντερο, θα αντιμετωπίσετε γαστρεντερικά προβλήματα. Μπορεί να εμφανιστούν σοβαρές κράμπες στην κοιλιά, φούσκωμα, διάρροια , ναυτία αλλά και πονοκέφαλος ή αϋπνία μετά τη λήψη μιας μεγάλης δόσης βιταμίνης C. Είναι δυνατό να υπάρξουν πιο σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία από μεγάλες δόσεις (έως και 10.000 χιλιοστογραμμάρια), αν και οι έρευνες είναι ασαφείς. Όταν παίρνετε μεγάλες ποσότητες βιταμίνης, το σώμα σας απορροφά περισσότερο μη αιμικό σίδηρο από τα φυτικά τρόφιμα, ενδεχομένως αυξάνοντας τα επίπεδα σιδήρου στον οργανισμό σας. Μπορεί επίσης να αυξηθεί η πιθανότητα σχηματισμού πέτρας στα νεφρά και σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να παρουσιαστούν ακόμη και μειονεκτήματα στο έμβρυο ή μειωμένες αντιοξειδωτικές ικανότητες και χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Β-12, αναφέρουν οι ειδικοί. Απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για να αποδειχθεί εάν αυτές οι παρενέργειες σχετίζονται άμεσα με τη υπερκατανάλωση της βιταμίνης C. Οι μεγάλες ποσότητες βιταμίνης C μπορεί να αλληλεπιδράσουν με μερικά από τα συνταγογραφούμενα φάρμακα όπως τα αντιπηκτικά, για το λόγο αυτό θα πρέπει πάντοτε να ενημερώνετε τον θεράποντα γιατρό σας.

ΠΗΓΗ: itrofi.gr