GIWA 2020 : Ξεκίνησε επίσημα η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για τα διεθνή βραβεία 

Ένας νέος θεσμός για την προβολή και την επιβράβευση των επαγγελματικών επιτευγμάτων Ελληνίδων ανά τον κόσμο.

Η επιτροπή των Greek International Women Awards (GIWA), ανακοινώνει επίσημα την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία, τα οποία θα απονεμηθούν στην Αθήνα, στις 18 Ιουνίου 2020 στο Κέντρο Πολιτισμού “Ελληνικός Κόσμος”.

Τα διεθνή βραβεία, που διεξάγονται για δεύτερη συνεχή φορά, έχουν ως μοναδικό στόχο να αναγνωρίσουν και να επιβραβεύσουν Ελληνίδες που έχουν καταφέρει να διακριθούν μέσω των επαγγελματικών τους επιτευγμάτων, της δράσης και των επιδόσεων τους στον τομέα τους.

Η πρόεδρος και εμπνεύστρια των GIWA, Σοφία Κωνσταντοπούλου, στην παρουσίαση των βραβείων που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 στο Λονδίνο, απευθυνόμενη στην εν δυνάμει υποψήφια και προτρέποντας την να συμμετάσχει στον διαγωνισμό είπε: “Το έργο σου έχει τη δύναμη να εμπνεύσει, να κινητοποιήσει και να συγκινήσει χιλιάδες Ελληνίδες σε όλο το κόσμο. Είναι καλύτερα να εκμεταλλευτείς αυτή τη δύναμη και να μοιραστείς την ιστορία σου”.

Οι φετινές υπό βράβευση κατηγορίες είναι:

Τέχνη και Πολιτισμός(Arts and Culture)

Σχέδιο (Design)

Επιχειρηματικότητα (Business and Entrepreneurship)

Μόδα (Fashion)

Οικονομικές Επιστήμες (Finance)

Τουρισμός και φιλοξενία (Hospitality)

Θετικές επιστήμες (Science)

Κοινωνικές Επιστήμες(Social Science)

Ναυτιλιακά (Shipping)

Αθλητισμός (Sports)

Κοινωνική Υπευθυνότητα (Social Responsibility)

Young Star Award 18-23

Η κριτική επιτροπή των βραβείων αποτελείται από προσωπικότητες που έχουν ξεχωρίσει στον τομέα τους στην Ελλάδα και διεθνώς και αντιπροσωπεύουν τις αξίες των GIWA: αριστεία, εγκυρότητα, σεβασμός, παραγωγικότητα, υπευθυνότητα, διαφάνεια και ήθος.

H υποβολή υποψηφιοτήτων που ξεκίνησε στις 03 Φεβρουαρίου 2020 θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Μαρτίου 2020 και γίνεται μέσο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.greekinternationalwomenawards.com.

Η διαδικασία διεξαγωγής των βραβείων GIWA είναι βασισμένη στην αρχή της διαφάνειας με εποπτεία και διασφάλιση της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων απο την ΕΥ και μεταξύ άλλων εμπεριέχει το στοιχείο της δημόσιας ψήφου (public voting), η οποία θα λάβει χώρα μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα των GIWA.

Τα βραβεία GIWA Powered by Aphrodite Hills στηρίζονται από διακεκριμένες επιχειρήσεις, οργανισμούς και επιχειρηματίες, υπο την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας στο Ηνωμένο Βασίλειο και της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.

Επίσημοι χορηγοί και υποστηρικτές: Εventora, Lamda Delta catering, Volta, GreekList, Mydoro.co.uk, Allaboutshipping, Fay’s Control, Artfashion, coverstory.gr,Μexoxo, Κrikos, Womenontop, the fifty-fifty project, Lean in Hellas, women act, the tutuproject, Δύναμη Προσφοράς, IforU, Unique Minds, Womanitee, Νature and Skin, Akra Boutique, Contessina London, Anassa Center of counselling and personal success, Vitro atelier London, Loukakos Estate, Angelica Kavouni.