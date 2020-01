IRONMAN Greece στις 5 Απριλίου!

Μερικές εβδομάδες απέμειναν μέχρι τη 2η συναρπαστική εκδήλωση IRONMAN® 70.3® Greece, Costa Navarino, την αθλητική διοργάνωση τριάθλου που συνεπήρε 1500 αθλητές και 5000 επισκέπτες από όλο τον κόσμο τον Απρίλιο του 2019, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία.

Στις 5 Απριλίου 2020, η Μεσσηνία θα βρεθεί ξανά στο επίκεντρο του τριαθλητικού κόσμου κι ο αθλητικός τουρισμός της χώρας μας θα ζήσει και πάλι μεγάλες στιγμές, με επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές από 60 χώρες του κόσμου που θα αγωνιστούν στο κολύμπι, στο ποδήλατο και στο τρέξιμο, διασχίζοντας την εύφορη Μεσσηνιακή γη!

Ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισμού, συνεχάρη τους διοργανωτές για την εκδήλωση η οποία όπως τόνισε τιμά τη χώρα μας. «Αυτόν τον τουρισμό θέλουμε» είπε, «να φεύγει ο επισκέπτης από την Ελλάδα πιο πλούσιος, πιο ώριμος, πιο ολοκληρωμένος» και κατέληξε πως «το μήνυμα του Ελληνικού Τουρισμού πρέπει να είναι: Τουρισμός με Nόημα».

Ο Υπουργός ήταν ο πρώτος που κράτησε στα χέρια του το νέο μετάλλιο της διοργάνωσης και το παρουσίασε στην ελληνική τριαθλητική κοινότητα

Ο άνθρωπος που είχε το όραμα και τελικά έφερε το IRONMAN® στην Ελλάδα, ο CEO της IQSports κύριος Θανάσης Παπαδημητρίου δηλώνει: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για την προσοχή και το ενδιαφέρον που δείχνει πλέον η Πολιτεία στο σύνολό της, όχι μόνο για τη σημαντική διοργάνωση IRONMAN® που γίνεται στην COSTA NAVARINO αλλά και για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα, όπως την οραματιζόμαστε, μέσα δηλαδή από αθλητικές διοργανώσεις υψηλού επιπέδου με μεγάλη υπεραξία για τους συμμετέχοντες.»

Ο Υφυπουργός Τουρισμού κύριος Μάνος Κόνσολας, έδωσε την είδηση: Ανακοίνωσε πως το Υπουργείο προσφέρει την αιγίδα του στο IRONMAN® καθώς και την πρόθεση του Υπουργείου να διερευνήσει το ενδεχόμενο διεξαγωγής τουλάχιστον ενός ακόμη IRONMAN®, το 2021, σε άλλη περιοχή της χώρας. Ο Υφυπουργός επεσήμανε την οικουμενική αξία του μεταλλίου, που αναδεικνύει τις πολιτιστικές αξίες του τόπου μας.

Ο Γενικός Διευθυντής της IQSports κύριος Γιάννης Κουρής, ανακοίνωσε και το νέο αγώνα IRONKIDS® GREECE - Nestor για τα παιδιά2 – 13 ετών, εκδήλωση που θα ολοκληρώσει την εμπειρία IRONMAN® για όλη την οικογένεια.

Ως γνήσιος πρωταθλητής, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο κύριος Γιώργος Μαυρωτάς ταυτίζεται απόλυτα με τη φιλοσοφία της IRONMAN® που προσανατολίζεται στον ερασιτέχνη αθλούμενο και σέβεται την προσωπική ιστορία του κάθε αθλητή. Επεσήμανε λοιπόν, πως «όπως πιστεύει και η κυβέρνηση, το κριτήριο αθλητικότητας μιας χώρας είναι το ποσοστό των πολιτών που ασχολούνται συστηματικά με τον αθλητισμό».

Το IRONMAN® 70.3® Greece, Costa Navarino τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Πύλου-Νέστορος και του Δήμου Τριφυλίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αγώνα και εγγραφές, ατομικές ή σε ομάδα σκυταλοδρομίας, μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες στην ηλεκτρονική διεύθυνση >> https://www.ironman.com/im703-greece-register

Για συμμετοχή των παιδιών ηλικίας 2-13 ετών στη διοργάνωση IRONKIDS® μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ >> https://www.ironman.com/im703-greece-register

Όποιος ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στον αγώνα ως εθελοντής, μπορεί να εγγραφεί εδώ https://vmodcui.active.com/responsive/eventGroups/1790303/jobs

Ευχαριστούμε πολύ τους συνεργάτες μας, που προσφέρουν την αρωγή τους σε αυτή την αθλητική, τουριστική, πολιτιστική, οικογενειακή, οικουμενική εκδήλωση:

COSTA NAVARINO | Host destination

ELPEDISON | Event Partner του IRONMAN® 70.3® Greece, Costa Navarino 2020

KOSMOCAR-SKODA | Official Car Partner του IRONMAN® 70.3® Greece, Costa Navarino 2020

ΒΙΚΟΣ Α.Ε.| The Official Water of IRONMAN® 70.3® Greece, Costa Navarino 2020

GU ENERGY | Official Nutrition Partner του IRONMAN® 70.3® Greece, Costa Navarino 2020

PHARMACY 295 | Official Sports Nutrition e-Retailer του IRONMAN® 70.3® Greece, Costa Navarino 2020

CHRIS FAMILY | Supporter του IRONMAN® 70.3® Greece, Costa Navarino 2020

AEGEAN | Official Airline Partner του IRONMAN® 70.3® Greece, Costa Navarino 2020

MARATHON BIKES | Official Bike Services Sponsor and Race Mechanics του IRONMAN® 70.3® Greece, Costa Navarino 2020

PHYSIO ATHENS | Official Physiotherapy Services Sponsor του IRONMAN® 70.3® Greece, Costa Navarino 2020

EY ZHN GREECE DMC | Official Travel Partner

MARKETING GREECE | Υποστηρικτής

ΛΕΖΑΝΤΕΣ



1. Το νέο μετάλιο του αγώνα IRONMAN® 70.3® Greece, Costa Navarino 2020, που θα κερίσουν όλοι οι συμμετέχοντες, κρατώντας για πάντα ένα σημαντικό ενθύμιο του Ελληνικού πολιτισμού.



2. H απονομή στους νικητές του IRONMAN® 70.3® Greece, Costa Navarino 2019.



3. Ο τερματισμός ενός IRONMAN, η κορυφαία στιγμή στη ζωή του τριαθλητή, είτε επαγγελματία, είτε χομπίστα.



4. Ο χώρος του πάρκινγκ στην Costa Navarino, γεμίζει με ποδήλατα που τα φέρνουν τριαθλητές από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.



5. Επαγγελματίες κι ερασιτέχνες αθλούμενοι διασχίζουν τρέχοντας την πανέμορφη Μεσσηνιακή γη.



6. Η εκκίνηση γίνεται στα καταγάλανα νερά του Ιονίου πελάγους.