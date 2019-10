Η θέση του αφαλού στο ανθρώπινο σώμα δείχνει το κατά πόσον το άτομο μπορεί να έχει καλύτερες επιδόσεις στο τρέξιμο, στο κολύμπι ή και σε άλλες αθλητικές δραστηριότητες, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση International Journal of Design and Nature and Ecodynamics.

