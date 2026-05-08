RoboXperience: Η Ρομποτική σε δράση στο Ίδρυμα Ευγενίδου

Η ρομποτική βγαίνει από τη θεωρία και περνά στη δράση! Στο Ίδρυμα Ευγενίδου, η Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας μεταμορφώνεται σε ένα συναρπαστικό, διαδραστικό πεδίο εμπειρίας και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν τον κόσμο των ρομπότ.

Στη RoboXperience, οι επισκέπτες δεν παρακολουθούν απλώς — συμμετέχουν ενεργά: πειραματίζονται, παίρνουν αποφάσεις και γίνονται χειριστές και «εκπαιδευτές» ρομπότ μέσα από βιωματικές δραστηριότητες που μετατρέπουν τη μάθηση σε παιχνίδι και δράση.



Αυτή τη μοναδική εμπειρία θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά για δύο σαββατοκύριακα, στις 9–10 και 16–17 Μαΐου (12:00–14:00 & 16:00–18:00), συμμετέχοντας σε διαδραστικές δραστηριότητες όπου θα πειραματιστούν και θα λάβουν αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο.



Ανακάλυψε – Πειραματίσου – Παίξε



Σε ειδικά διαμορφωμένους διαδραστικούς σταθμούς, κάθε επισκέπτης καλείται να δοκιμάσει τις δυνατότητές του και να αναμετρηθεί με την τεχνολογία:

Επιλέγει το δικό του ρομπότ και συμμετέχει σε δυναμικές «μάχες», δοκιμάζοντας στρατηγικές και βλέποντας άμεσα τα αποτελέσματα των επιλογών του.

Καθοδηγεί ρομπότ μέσα από λαβυρίνθους, είτε με τηλεχειρισμό είτε μέσω απλού προγραμματισμού.

Ανακαλύπτει πώς τα ρομπότ «αντιλαμβάνονται» το περιβάλλον τους, μέσα από αισθητήρες και δεδομένα.

Αλληλεπιδρά με ρομπότ που αναγνωρίζουν και μιμούνται ανθρώπινες εκφράσεις.

Εξερευνά τη βιομιμητική τεχνολογία, όπου η φύση γίνεται οδηγός καινοτομίας.

Παρακολουθεί εντυπωσιακές επιδείξεις συγχρονισμένης δράσης, όπου ρομπότ συνεργάζονται με ακρίβεια.



Μάθε πώς λειτουργούν τα ρομπότ



Η RoboXperience εισάγει το κοινό στις βασικές αρχές της ρομποτικής:

αισθητήρες – λήψη αποφάσεων – δράση.

Μέσα από προκλήσεις, γρίφους και πειραματισμούς, οι επισκέπτες ακολουθούν τη δική τους διαδρομή εξερεύνησης και ανακαλύπτουν πώς η τεχνολογία διαμορφώνει τον κόσμο γύρω μας — από απλές καθημερινές εφαρμογές έως σύνθετα συστήματα.



Πάρε τη γνώση μαζί σου



Η εμπειρία δεν σταματά με την έξοδο από την έκθεση.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να αποκτήσουν ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό booklet — έναν μίνι οδηγό ρομποτικής γεμάτο πληροφορίες και fun facts.

Γιατί η περιέργεια δεν έχει τέλος.

Και η μάθηση συνεχίζεται παντού.



Στην Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου, η επιστήμη δεν είναι θεωρία.

Είναι παιχνίδι. Είναι ανακάλυψη. Είναι εμπειρία.



Ηλικίες: 10+

Ημέρες & Ώρες:

9-10 & 16-17 Μαΐου | 12:00-14:00 και 16:00-18:00



Η RoboXperience απευθύνεται σε παιδιά άνω των 10 ετών (Ε' Δημοτικού +), οικογένειες και σχολικές ομάδες, προσφέροντας έναν ιδανικό συνδυασμό ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης.