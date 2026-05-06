Τα αθλητικά ταλέντα U11 του “ΒΙΚΕΛΑΣ” ανέδειξαν τις αξίες της αθλητικής παιδείας στο “Stoiximan Aegean Ball Festival”

Με ιδιαίτερη επιτυχία και έντονη συγκινησιακή φόρτιση ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του κορυφαίου μπασκετικού event FIBA 3x3 “Stoiximan Aegean Ball Festival” στην πανέμορφη Καστοριά, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή δημιουργικής σύμπραξης και ουσιαστικής ανάπτυξης του αθλητισμού στη χώρα μας.

Η διοργάνωση, με εμπνευστή τον Γιώργο Πρίντεζη και οικοδεσπότη τον Δημήτρη Διαμαντίδη, βρήκε και φέτος έναν ισχυρό και στρατηγικό σύμμαχο στην Εθνική Οργανωτική Επιτροπή Αθλητικής, Ολυμπιακής, Παραολυμπιακής «Δημήτριος Βικέλας» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η συνεργασία αυτή δεν αποτελεί απλώς μια σύμπτωση δυνάμεων, αλλά ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς ο αθλητισμός, η παιδεία και η εθνική στρατηγική μπορούν να συνυπάρξουν κάτω από μια κοινή «ομπρέλα», με συνέχεια, συνέπεια και προοπτική — και όχι αποσπασματικά.

Στο επίκεντρο αυτής της συνεργασίας βρέθηκε η ηλικιακή κατηγορία «Αθλητικά Ταλέντα - U11 ΒΙΚΕΛΑΣ», μια πρωτοβουλία της Επιτροπής που ενέπνευσε, συγκίνησε και απέδειξε έμπρακτα τη σημασία της έγκαιρης ανίχνευσης και καλλιέργειας ταλέντων.

Συνολικά 28 ομάδες, αποτελούμενες από 4 αθλητές η καθεμία, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό σε μια γιορτή του παιδικού αθλητισμού, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Μεγάλη νικήτρια της κατηγορίας αναδείχθηκε η ομάδα MINI HOOPERS, η οποία εξασφάλισε τη συμμετοχή της στην τελική φάση της Σύρου τον Ιούνιο (25-26), με όλα τα έξοδα καλυμμένα, όπου θα αντιμετωπίσει τον αντίστοιχο νικητή της διοργάνωσης εκεί.

Η στιγμή της νίκης, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά διαχειρίστηκαν τη χαρά, την προσπάθεια και τον συναγωνισμό, αποτέλεσε μια βαθιά συγκινητική εμπειρία για όλους. Για εμάς, αυτή είναι η ουσία: αθλητισμός που διαμορφώνει χαρακτήρες, που γίνεται αθλητική παιδεία, που καλλιεργεί αξίες και αφήνει αποτύπωμα ζωής.

Ιδιαίτερη στιγμή του τουρνουά αποτέλεσε ο τελικός, όπου ο Γιώργος Πρίντεζης αγωνίστηκε μαζί με τον Δημήτρη Διαμαντίδη, τον Νίκο Χατζηβρέττα και τον Λάζαρο Παπαδόπουλο, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα έμπνευσης και συγκίνησης. Οι σπουδαίοι αυτοί αθλητές δεν προσέφεραν μόνο θέαμα, αλλά και ένα ζωντανό παράδειγμα ήθους, συνεργασίας και αγάπης για το άθλημα, εμπνέοντας τα παιδιά και ενθουσιάζοντας το κοινό που τους αποθέωσε.

Η ένταξη της δράσης αυτής στο ευρύτερο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου της Επιτροπής «Βικέλας» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού σηματοδοτεί την ουσιαστική δουλειά που γίνεται στον τρίτο πυλώνα του εθνικού σχεδίου δράσης της και αφορά στην ανεύρεση και αξιοποίηση ταλέντων, με πυρήνα το σχολείο και την τοπική κοινωνία.

Έτσι, η συνεργασία με το Stoiximan Aegean Ball στην παιδική κατηγορία U11 Βικέλας αποκτά εθνική διάσταση και συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού.

Τη βράβευση της κατηγορίας πραγματοποίησε ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, υπογραμμίζοντας τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών για τη νέα γενιά. Τη διοργάνωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο Βουλευτής Καστοριάς κ. Μαρία Αρβανίτης, ο Δήμαρχος Καστοριάς Γιάννης Κορεντσίδης, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Στάθης Βασιλειάδης, ο εμπορικός διευθυντης της Stoiximan Κώστας Διορέλης, η Διευθύντρια της Εθνικής Επιτροπής Αθλητικής Παιδείας & Αξιών «Βικέλας» του Υπουργείου Ιλεάνα Κλοκώνη και στελέχη του Υπουργείου, επιβεβαιώνοντας με την παρουσία τους τη σημασία της σύμπραξης θεσμών για την προώθηση του αθλητισμού.