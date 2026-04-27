Μιχάλης Ζαμπίδης: «Με έβρισε κάποιος στο δρόμο και μόλις κατέβασα το παράθυρο, μού είπε 'καλημέρα αγόρι μου'»

Με αφορμή την επιστροφή του στο ρινγκ, ο Μιχάλης Ζαμπίδης μίλησε στον Αντώνη Σρόιτερ και στην εκπομπή «Αυτοψία» του Alpha, ανοίγοντας την καρδιά του για τα παιδικά του χρόνια, το σχολείο και τα πρώτα του βήματα στην πυγμαχία.

Σταθερό στήριγμα για τον πρωταθλητή του Kick Boxing, η σύζυγός του, Μαρία Καρολίνα Ντάσιου. Μοιράζονται αγωνίες, κάνουν όνειρα για το μέλλον και παραμένουν επικεντρωμένοι στο μεγάλωμα των δύο παιδιών τους.

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης μίλησε με αφορμή τη μεγάλη του επιστροφή στο ρινγκ και τον επικείμενο αγώνα με τον μοναδικό αήττητο πυγμάχο και παγκόσμιο θρύλο του μποξ, Φλόιντ Μέιγουεδερ.

Θυμήθηκε τα χρόνια στο σχολείο αλλά και το ξεκίνημά του, όταν οι αντίπαλοι πίστευαν πως είχαν να κάνουν με έναν εύκολο αντίπαλο. Ο ίδιος κάθε φορά τους διέψευδε, μετά από σκληρή προπόνηση και ανάλυση του αντιπάλου.

«Bullying δεν αντιμετώπισα ποτέ στο σχολείο, αλλά είχα φάει bullying στο επαγγελματικό κομμάτι. Στο αγωνιστικό. Με έβλεπαν μικρούλη, ήταν δυο κεφάλια πιο πάνω όλοι στα κιλά μου και έλεγαν κάποιοι “μ’ αυτό το παιδάκι θα παίξει ο δικός μου;”. Βέβαια, αυτό ήταν το μυστικό μου μέχρι να με μάθουν γιατί έτσι δεν προετοιμάζονταν καλά, πίστευαν ότι θα έχουν εύκολη δουλειά», είπε ο Μιχάλης Ζαμπίδης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής θυμήθηκε πως «όταν φόρεσα τα γάντια και ξεκίνησα να παίζω με άλλους αθλητές, αυτό με γοήτευσε ιδιαίτερα διότι ήθελα να γίνω απλά καλύτερος. Όχι να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής, στην αρχή δεν σκεφτόταν αυτό το μυαλό μου. Αυτό που κοίταζα ήταν να γίνω ο καλύτερος της σχολής. Δηλαδή όποιος με έδερνε, εκεί πήγαινα, ξανά και ξανά. Μετά τον αποκωδικοποιούσα και τον κέρδιζα, μετά άλλος και μετά άλλος».

Πρόσθεσε στην ίδια ενότητα της συζήτησης πως «Από μικρός ήμουν ειρηνικός πολεμιστής, ούτε “ρε” δεν έλεγα. Στο σχολείο ήμουν ειρηνικός. Μετά μπορεί να έπαιζα δέκα γύρους ξύλο αντίστοιχα και να μπορούσα και να το ‘χα αλλά πάντα ήμουν πολύ ήσυχος. Δεν τις έτρωγα στο σχολείο από τους πιο μεγαλόσωμους και δεν είχα μπλέξει ποτέ με κάτι αντίστοιχο.

Δεν έχω δηλαδή μνήμες να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Απλά έβλεπα ότι μπορούσα να εξελίσσομαι και ότι αυτός ήταν ο φυσικός μου χώρος. Δηλαδή στο γυμναστήριο πήγαινα πρώτος και έφευγα τελευταίος, δούλευα συνέχεια».

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης (γνωστός και ως “Iron Mike”) είναι ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής του kickboxing και 18 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής. Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση το 2015, επιστρέφει επίσημα στο ρινγκ για μια ιστορική αναμέτρηση τον προσεχή Ιούνιο, με αντίπαλο τον θρυλικό Φλόιντ Μέιγουεδερ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θυμήθηκε και ένα περιστατικό που έμεινε στη μνήμη του, όταν κάποιος τον έβρισε στο δρόμο και όταν κατάλαβε ποιος ήταν έκανε «στροφή» 180 μοιρών.

Η σύζυγος του Μιχάλη Ζαμπίδη, Μαρία Καρολίνα Ντάσιου ανέφερε στην εκπομπή πως: «Η καθημερινότητά του έχει προπόνηση, διατροφή, που όπως και να έχει την έχουμε υιοθετήσει ως τρόπο ζωής, αλλά με περιορισμένο χρόνο. Συζητάμε κάθε μέρα πώς πήγε η μέρα, τι έχει προκύψει, αν μπορεί να βρεθεί κάποια λύση σε κάποιο θέμα που υπάρχει και ταυτόχρονα στο κομμάτι της ψυχαγωγίας θα πρέπει να μπούμε στο κομμάτι των παιδιών, να ξεφύγουμε, να πάμε στον παιδότοπο και όλο αυτό τον ησυχάζει λίγο», ανέφερε για τις οικογενειακές στιγμές τους.

Όσο για τις περιόδους προετοιμασίας του Μιχάλη Ζαμπίδη για τους αγώνες: «Σε κάθε προετοιμασία του για τους αγώνες του κάνω πολλές υποχωρήσεις, νομίζω είναι απαραίτητο γιατί υπάρχουν στιγμές με παραπάνω εντάσεις, όχι σε ό,τι αφορά το δικό μας κομμάτι, αλλά εκ των πραγμάτων, είναι πιο έντονη η καθημερινότητα», πρόσθεσε η Μαρία Καρολίνα Ντάσιου.

Προ ημερών ο «Iron Mike» αποκάλυψε ότι εάν κλωτσήσει ή χτυπήσει με το γόνατο τον Αμερικανό σούπερ σταρ των ρινγκ, Φλόιντ Μέιγουεδερ, τότε θα κληθεί να πληρώσει πέναλτι 2.000.000 δολαρίων. Εκεί ο ιδιοκτήτης της SeaJets και πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος πήρε τον λόγο και είπε απευθυνόμενος στον Iron Mike: “Στα πληρώνω εγώ“, προκαλώντας γέλιο στους παρευρισκόμενους.

Θυμίζουμε πως δέκα ημέρες πριν από το ματς της 27ης Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Mayweather στην Ελλάδα, ενώ την Πέμπτη 12.03.2026 θα ανοίξει η πρώτη φάση προπώλησης των εισιτηρίων από τις 16:00 και μόνο για τρεις ώρες.

Πηγή: newsit.gr