Τέλος στο παράνομο streaming - 23 μήνες φυλακή και πρόστιμο-μαμούθ 11,7 εκατ. ευρώ

Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις παράνομου αθλητικού streaming παγκοσμίως εξιχνιάστηκε μετά από οκτώ χρόνια ερευνών με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του φερόμενου εγκεφάλου του κυκλώματος.

Ο άνδρας που ήταν γνωστός με το ψευδώνυμο «Dash, The Iranian» καταδικάστηκε σε 23 μήνες φυλάκισης και του επιβληθηκε πρόστιμο που αγγίζει τα 11,7 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του «The Athletic», η δίκη πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία, όπου αποκαλύφθηκε η δράση ενός πολυεθνικού δικτύου που φέρεται να διακινούσε χιλιάδες παράνομες ιστοσελίδες αθλητικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου. Μέσω αυτών, περισσότεροι από δύο εκατομμύρια χρήστες είχαν πρόσβαση σε πειρατικές μεταδόσεις μεγάλων διοργανώσεων, όπως η Premier League και το Champions League.

Τα έσοδα που αποκόμισε ο επικεφαλής του κυκλώματος σε διάστημα πέντε ετών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν τα 17 εκατ. δολάρια, περίπου 14,4 εκατ. ευρώ. Τα αυτά ποσά φέρονται να χρηματοδότησαν έναν πολυτελή τρόπο ζωής, με σπορ αυτοκίνητα, ακριβά ρολόγια και σημαντικές επενδύσεις σε ακίνητα. Και κάπως έτσι οδηγήθηκαν οι αρχές σε αυτόν.

Η έρευνα αποκάλυψε ακόμα ότι το δίκτυο δεν περιοριζόταν μόνο στο παράνομο streaming. Ο κατηγορούμενος συνεργαζόταν με ακόμη τέσσερα άτομα, χρησιμοποιώντας πλαστές ταυτότητες για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και ξέπλυμα χρήματος μέσω επενδύσεων σε ακίνητα και συναλλαγών με κρυπτονομίσματα. Παράλληλα, διατηρούσε ισχυρές οικονομικές διασυνδέσεις με το Ιράν.

Μάλιστα, από τα κέρδη της παράνομης αυτής δραστηριότητας λατασκεύασε συγκρότημα κατοικιών στην Τεχεράνη αξίας 4 εκατ. ευρώ, ενώ απέκτησε και κατοικία στη Βαρκελώνη αξίας 1,7 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση των αρχών επεκτάθηκε σε αρκετές χώρες, με έρευνες σε 15 ακίνητα και συλλήψεις 11 ατόμων σε Ισπανία, Γερμανία, Σουηδία και Δανία. Επιπλέον, ακόμη 16 άτομα ανακρίθηκαν για πιθανή συμμετοχή στο κύκλωμα.

Η υπόθεση θεωρείται μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες των ευρωπαϊκών αρχών απέναντι στην πειρατεία αθλητικού περιεχομένου, σε μια εποχή όπου το παράνομο streaming αποτελεί τεράστια οικονομική απειλή για τα κορυφαία πρωταθλήματα και τις διοργανώσεις παγκοσμίως.