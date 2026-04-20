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Στο σημερινό Center Fox η τρομερή ΑΕΚ που έθεσε νοκ-άουτ τον ΠΑΟΚ και ο «ζωντανός» Ολυμπιακός που «άλωσε» τη Λεωφόρο

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη & Γεωργιάννα Σιώμου όλο τον απόηχο της 2ης αγωνιστικής των Playoffs που φέρνουν την ΑΕΚ αγκαλιά με το πρωτάθλημα, αλλά διατηρούν ζωντανό και τον Ολυμπιακό.
Στο σημερινό Center Fox η τρομερή ΑΕΚ που έθεσε νοκ-άουτ τον ΠΑΟΚ και ο «ζωντανός» Ολυμπιακός που «άλωσε» τη Λεωφόρο