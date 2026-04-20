Στο σημερινό Center Fox η τρομερή ΑΕΚ που έθεσε νοκ-άουτ τον ΠΑΟΚ και ο «ζωντανός» Ολυμπιακός που «άλωσε» τη Λεωφόρο

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη & Γεωργιάννα Σιώμου όλο τον απόηχο της 2ης αγωνιστικής των Playoffs που φέρνουν την ΑΕΚ αγκαλιά με το πρωτάθλημα, αλλά διατηρούν ζωντανό και τον Ολυμπιακό.