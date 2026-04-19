MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Δεν χαίρεσαι τις επιτυχίες σου: Ποιο σύνδρομο έχεις όταν νομίζεις ότι δεν αξίζεις κι ότι τους ξεγελάς όλους

0
Νιώθεις πώς ό,τι πετυχαίνεις δεν γίνεται με την αξία σου, αλλά είναι θέμα τύχης κι ότι τους ξεγελάς όλους;

Δες για ποιον λόγο συμβαίνει αυτό με ένα κλικ στο menshouse.gr

Δεν χαίρεσαι τις επιτυχίες σου: Ποιο σύνδρομο έχεις όταν νομίζεις ότι δεν αξίζεις κι ότι τους ξεγελάς όλους