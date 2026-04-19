Δεν χαίρεσαι τις επιτυχίες σου: Ποιο σύνδρομο έχεις όταν νομίζεις ότι δεν αξίζεις κι ότι τους ξεγελάς όλους

Νιώθεις πώς ό,τι πετυχαίνεις δεν γίνεται με την αξία σου, αλλά είναι θέμα τύχης κι ότι τους ξεγελάς όλους;

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