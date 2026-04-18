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Ευλογία και κατάρα: Το σπάνιο χάρισμα του Ζίνι που γίνεται μπούμερανγκ!

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Με τους Γιόβιτς, Βάργκα, Ζίνι, η ΑΕΚ έχει σίγουρα την πιο συμπληρωματική τριάδα επιθετικών στην Ελλάδα.

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Ευλογία και κατάρα: Το σπάνιο χάρισμα του Ζίνι που γίνεται μπούμερανγκ!