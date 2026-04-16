Στα 2,3 εκατ.€ η φετινή χρηματοδότηση των αναβαθμισμένων Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους

Ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, υπέγραψε τη χρηματοδότηση των αναβαθμισμένων Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (ΕΑγΟ), της περιόδου 2025-2026, ύψους 2,3 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση του Υπουργείου Αθλητισμού αφορά συνολικά σε 5.264 τμήματα ΠΑγΟ και ΕΑγΟ, που ήδη υλοποιούνται από 112 φορείς σε όλη την Ελλάδα (Δήμοι στην συντριπτική πλειονότητά τους), στα οποία συμμετέχουν περίπου 150.000 αθλούμενοι και αθλούμενες όλων των ηλικιών και θα ολοκληρωθούν ως τις αρχές του καλοκαιριού!

Συγκεκριμένα:

4.242 τμήματα Γενικών Δομημένων Μεγάλης Διάρκειας ΠΑγΟ (3 φορές την εβδομάδα, από 1 ώρα, για 20-32 εβδομάδες)

Γενικών Δομημένων Μεγάλης Διάρκειας ΠΑγΟ (3 φορές την εβδομάδα, από 1 ώρα, για 20-32 εβδομάδες) 733 τμήματα Ειδικών Δομημένων Μεγάλης Διάρκειας ΠΑγΟ (3 φορές την εβδομάδα, από 1 ώρα, για 20-32 εβδομάδες)

Ειδικών Δομημένων Μεγάλης Διάρκειας ΠΑγΟ (3 φορές την εβδομάδα, από 1 ώρα, για 20-32 εβδομάδες) 149 τμήματα Δομημένων Μικρής Διάρκειας ΠΑγΟ (5 φορές την εβδομάδα, από 1 ώρα, για 8 εβδομάδες)

Δομημένων Μικρής Διάρκειας ΠΑγΟ (5 φορές την εβδομάδα, από 1 ώρα, για 8 εβδομάδες) 61 τμήματα Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους

Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους 57 τμήματα Μη Δομημένων Μικρής Διάρκειας ΠΑγΟ (30 ώρες την εβδομάδα, για 8 εβδομάδες)

Μη Δομημένων Μικρής Διάρκειας ΠΑγΟ (30 ώρες την εβδομάδα, για 8 εβδομάδες) 21 τμήματα Μη Δομημένων Μεγάλης Διάρκειας ΠΑγΟ (30 ώρες την εβδομάδα, για 20-32 εβδομάδες)

Ο κ. Βρούτσης δήλωσε σχετικά:

«Τα αναβαθμισμένα Προγράμματα Άθλησης για Όλους αποτελούν το ισχυρότερο εργαλείο της Πολιτείας ώστε η άθληση να γίνει καθημερινή ασχολία για κάθε πολίτη της χώρας μας. Πρόκειται για μια συνειδητή πολιτική επιλογή, με σαφές κοινωνικό πρόσημο.

Επιδίωξή μας δεν είναι μόνο να αναδείξουμε τα οφέλη της δια βίου άθλησης, αλλά και να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή μέσα από τις αξίες που υπηρετεί ο Αθλητισμός.

Σε στενή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με στρατηγικό σχεδιασμό και γενναία χρηματοδότηση, δίνουμε τη δυνατότητα σε ολοένα και περισσότερους Δήμους να συμμετέχουν ενεργά στα ΠΑγΟ και ΕΑγΟ.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες την ευκαιρία να αθληθούν, με όρους ισότητας και προσβασιμότητας, για όλες τις ηλικίες, για όλα τα φύλα και με ιδιαίτερη μέριμνα για τα Άτομα με Αναπηρία».