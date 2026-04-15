Αλίμονο στον αθλητισμό που γυμνάζει σώμα και όχι ψυχή και μυαλό!

Τραγική αφορμή ο θάνατος της 19χρονης στην Κεφαλλονιά για να αναλογιστούμε ότι το καράβι "ελληνικός αθλητισμός" αρμενίζει στραβά και θέλει διόρθωση πορείας.

«Νεαρέ, θες να βγάλεις ένα μισθό»;

Σκηνή πρώτη: Πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων ενός ολυμπιακού αθλήματος απ’ αυτά που στην αθλητική δημοσιογραφική αργκό ονομάζουμε «βαριά» (πολεμικές τέχνες, πάλη, άρση βαρών κτλ.) σε κλειστό γυμναστήριο στην υπερβόρεια Αττική. Ανάμεσα στους (λίγους) θεατές ξεχωρίζουν αρκετοί κουστουμαρισμένοι κύριοι, «χτιστοί», που το μάτι τους έχει συνηθίσει σε άλλους χώρους. Τριγυρνούν στις εξέδρες, χαιρετούν τους παράγοντες του αθλήματος, τους προπονητές, ξεμοναχιάζουν τους ίδιους τους αθλητές.

Ποιος είναι ο λόγος; «Ψαρεύουν» υποψήφιους. Ιδιοκτήτες εταιρειών «ασφάλειας» κάθε είδους, σεκιουριτάδες κατά το κοινώς λεγόμενο, εισέρχονται στον χώρο, συγχρωτίζονται άνετα με τους ανθρώπους του και κλείνουν συμφωνίες για το παρόν και το μέλλον. Πόρτα καλοκαίρι σε κλαμπάκι του νησιού, νύχτα σε αποθήκη ή, με λίγη εκπαίδευση, και ασφάλεια VIP, με «γκάνι» στην τσέπη. Γκάνι είναι το όπλο στην αργκό των νέων, για τους λίγους που δεν το ξέρουν.

Οι νέοι ακούνε προσεκτικά. Η προοπτική του μισθού δεν είναι αμελητέα. Θα το αποφασίσουν αργότερα, σήμερα… προέχουν οι αγώνες. Αύριο-μεθαύριο θα απαντήσουν. Οι δε κύριοι της ομοσπονδίας, σαν άλλοι «προαγωγοί», χαμογελούν για την… επαγγελματική αποκατάσταση των αθλητών τους.

«Αν δεν ουρλιάξεις δεν σου δίνουν τίποτα»

Σκηνή δεύτερη: Ποδοσφαιρικός αγώνας παιδικών ομάδων σε γήπεδο του Βύρωνα. Ένας νεαρός σέντερ φορ τρέχει μπροστά μόνος του, αμυντικός τον προλαβαίνει αλλά με άτσαλο τάκλιν τον ξαπλώνει κάτω. Πέφτει ο μικρός, βγάζει μια φωνή, ο διαιτητής δεν συγκινείται, «παίζετε».

Ο προπονητής της επιτιθέμενης ομάδας γίνεται έξαλλος. Περισσότερο με τον παίκτη του παρά με τον διαιτητή! «Γιατί δεν ούρλιαξες ρε; Τι έχουμε πει; Βγάλε φωνή. Άμα δεν ουρλιάξεις δεν σου δίνει τίποτα. Καθαρό πέναλτι και χάσαμε το γκολ εξαιτίας σου»! Τα δε παράπονα στον διαιτητή (με τον οποίο ο προπονητής φαινόταν από μακριά ότι γνωριζόταν προσωπικά) ήταν πολύ πιο ήπια: «Εντάξει ρε Χρήστο, δώσ’ το, καθαρό ήταν, δεν παίζουμε και Μουντιάλ».

«Πάγκο για να μάθεις να τρως καλάθι από τον τίποτα»

Σκηνή τρίτη: Αγώνας μπάσκετ παμπαίδων σε κλειστό γήπεδο του νότιου τομέα Αττικής. Η διαφορά έχει ξεφύγει πολύ υπέρ της μίας ομάδας, φτάνει τους 40+ πόντους. Ο προπονητής των διαφαινόμενων νικητών δεν έχει σκοπό να αφήσει κατά μέρους το πρέσινγκ, ζητάει από τους παίκτες του «να μην αφήσουν να περάσουν τη σέντρα». Ένας είναι ο ταλαντούχος της αντίπαλης ομάδας, σχεδόν όλοι αυτόν προσέχουν και πέφτουν πάνω του. Κάποια στιγμή τους ξεφεύγει και βάζει ένα (σπάνιο) καλάθι.

Πυρ και μανία ο προπονητής, ορμάει στη γραμματεία και φωνάζει «αλλαγή, αλλαγή» λες και κρίνεται η Ευρωλίγκα από την απόφασή του. Βγάζει τον παίκτη που «έφαγε» το καλάθι και του φωνάζει, για να ακούσουν όλοι: «Τέρμα σήμερα το ματς για σένα. Δεν σου είπα μη σε περάσει ο τίποτας; Γιατί σε πέρασε; Κάτσε τώρα να δεις πώς θα τον γραπώσουν οι άλλοι».

Οι σκηνές είναι απόλυτα αληθινές και ακριβείς. Ήμουν αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας. Επειδή όλοι όσοι διαβάζετε κι ασχολείστε με το χώρο του αθλητισμού στις μικρές ηλικίες έχετε διάφορες παρόμοιες ή και διαφορετικές (αλλά της ίδιας… συνομοταξίας) ιστορίες να διηγηθείτε, δεν έχει νόημα να προσδιορίσουμε ποιες ομάδες ήταν, ποιοι προπονητές και ποια σπορ. Δυστυχώς, το πράγμα έχει ξεφύγει, δεν είναι αποσπασματικό, είναι γενικό φαινόμενο.

Μου ήλθαν στο μυαλό, η μία μετά την άλλη, όταν διάβασα ότι ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τον θάνατο της Μυρτώς, της 19χρονης από την Κεφαλλονιά που έσβησε στη μέση του δρόμου, ήταν πρωταθλητής της άρσης βαρών, μάλιστα με ευρωπαϊκό μετάλλιο.

Αυτός ο 26χρονος σήμερα θεώρησε όταν είδε την κοπέλα να λιποθυμάει (μετά από χρήση ναρκωτικών, όπως δείχνουν τα στοιχεία) ότι το πιο σωστό είναι όχι να την κρατήσει στη ζωή, να την μεταφέρει σε κάποιο νοσοκομείο, να ζητήσει τέλος πάντων οποιαδήποτε βοήθεια, αλλά να αποποιηθεί την όποια ευθύνη του όσο το δυνατόν περισσότερο. Να την πετάξει στη μέση του δρόμου και να την παρατήσει εκεί, για να κατοχυρώσει το επιχείρημα ότι «δεν ήμασταν μαζί όταν έφυγε από τη ζωή».

Δεν γνωρίζω αν είναι ποινικά κολάσιμο αυτό. Δεν είμαι νομικός, ούτε κι έχω όλα τα στοιχεία. Κι ενδεχομένως είναι κακό να καταδικάζουμε αμέσως ανθρώπους χωρίς γνώση. Αυτό που γνωρίζω, όμως, πέρα από κάθε αμφιβολία (και σ’ αυτό συνηγορούν και τα παραδείγματα στην αρχή του κειμένου) είναι ότι ο ελληνικός αθλητισμός γενικά αποτυγχάνει.

Η αποτυχία έγκειται στη στόχευση: Τα νέα παιδιά πια πηγαίνουν στον αθλητισμό για να γυμνάσουν το σώμα τους. Και δεν γυμνάζουν ούτε το μυαλό τους, ούτε (κυρίως) την ψυχή τους. Οι σύλλογοι πέρα από τη μαζικότητα που επιδιώκουν («φέρε και το φίλο σου» για να έχουν παραπάνω συνδρομές 40άρια-50άρια το μήνα) ασχολούνται με τις αθλητικές επιδόσεις του παιδιού. Αν φέρνει νίκες, αν χτίζει σώμα, αν έχει αθλητικότητα. Για πλάσιμο χαρακτήρα, για ενσυναίσθηση, για ευγένεια, ούτε λόγος. Αν πάμε δε σε έννοιες όπως σεβασμός του αντιπάλου, ευγενής άμιλλα κτλ. που κάποτε ήταν συνυφασμένες με τον αθλητισμό, οι περισσότεροι άνθρωποι του χώρου λύνονται στα γέλια.

Προφανώς υπάρχουν και εξαιρέσεις. Εδώ αναλύουμε την γενική εικόνα, που είναι ζοφερή.

Αλίμονο στον αθλητισμό που έχει σκοπό να γυμνάζει το σώμα και όχι το μυαλό και την ψυχή. Αθλητής υψηλού επιπέδου σε κάποιο σπορ θα βγει το ένα στα 1.000 παιδιά που ασχολούνται με κάποιοι σπορ. Καλύτεροι άνθρωποι μέσω του αθλητισμού μπορούν να βγουν και οι 1.000.

Κι αν κάποιος έχει αμφιβολίες, ήλθε και η χθεσινή ανακοίνωση της ΕΟΑΒ να βάλει τη σφραγίδα. Η ομοσπονδία της Άρσης Βαρών το μόνο που βρήκε να τονίσει μετά απ’ αυτό το περιστατικό είναι ότι το πρόσωπο που συνελήφθη «δεν είναι εν ενεργεία αθλητής». Το ότι επί χρόνια «έμαθε» τον αθλητισμό και τις αξίες του μέσα απ’ αυτό το μονοπάτι, έγινε μέλος προεθνικών ομάδων, επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει τα εθνικά χρώματα και το έκανε με «επιτυχία», τέτοια ώστε η επίδοσή του να αναφερθεί τότε από την ομοσπονδία ανάμεσα στα αξιομνημόνευτα της σεζόν της (και δικαίως) κρύβεται κάτω από το χαλί. Μας ενδιαφέρει ότι τώρα ο συγκεκριμένος δεν σηκώνει βάρη, άρα μην μας τον χρεώνετε.