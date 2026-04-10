Στο σημερινό Center Fox η ήττα-εφιάλτης της ΑΕΚ στο Βαγέκας, η «παράδοση» του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια και ο πρώτος Ολυμπιακός

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη & Γεωργιάννα Σιώμου τον απόηχο της βαριάς ήττας της ΑΕΚ από τη Βαγεκάνο στην Ισπανία, της κακής εμφάνισης του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια, αλλά και της νίκης πρωτιάς του Ολυμπιακού.

Παρακολουθείστε την εκπομπή στο παρακάτω βίντεο: