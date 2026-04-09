Η μαγική ταξιδιώτισσα που «τρέλανε» τον Τσελίκα: «Χαιρετισμούς στον Ιορδάνη και την Ανθή» - «Από την εκπομπή του Οικονόμου είμαστε...» (vid)

Μια γυναίκα στο λιμάνι του Πειραιά μάλλον ενθουσιάστηκε για τις διακοπές της και μπέρδεψε τις εκπομπές, δίνοντας, μέσω του Γιώργου Τσελίκα, χαιρετίσματα σε ...άλλους παρουσιαστές.

Την παράσταση έκλεψε μια κυρία, όταν ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ την πλησίασε προκειμένου να συνομιλήσει μαζί της. «Για ελάτε και εσείς κυρία μου που είστε στη γαλαρία, διακριτικά...», της ανέφερε ο Γιώργος Τσελίκας.

«Χαιρετισμούς στην Ανθή και στον Ιορδάνη! Από το Mega δεν είστε;», ρώτησε με τον Δημήτρη Οικονόμου να ακούγεται να λέει από το στούντιο: «Α μπράβο! Στην Ανθή και στον Ιορδάνη! Δεν δουλεύουν βέβαια σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Καλά παιδιά».

Ο Γιώργος Τσελίκας τότε την ενημέρωσε πώς είναι από την εκπομπή του ΣΚΑΪ. «Συνάδελφοι καλοί είναι και εκείνοι. Από τον Δημήτρη Οικονόμου είμαστε», με την γυναίκα να διορθώνει: «Καλημέρα Δημήτρη, Καλό Πάσχα όλοι να έχετε παιδιά, πάμε κι εμείς Πάσχα στην Πάρο με πεζοπορικό σύλλογο».