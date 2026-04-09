Η μαγική ταξιδιώτισσα που «τρέλανε» τον Τσελίκα: «Χαιρετισμούς στον Ιορδάνη και την Ανθή» - «Από την εκπομπή του Οικονόμου είμαστε...» (vid)

Την παράσταση έκλεψε μια κυρία, όταν ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ την πλησίασε προκειμένου να συνομιλήσει μαζί της. «Για ελάτε και εσείς κυρία μου που είστε στη γαλαρία, διακριτικά...», της ανέφερε ο Γιώργος Τσελίκας.
«Χαιρετισμούς στην Ανθή και στον Ιορδάνη! Από το Mega δεν είστε;», ρώτησε με τον Δημήτρη Οικονόμου να ακούγεται να λέει από το στούντιο: «Α μπράβο! Στην Ανθή και στον Ιορδάνη! Δεν δουλεύουν βέβαια σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Καλά παιδιά».
Ο Γιώργος Τσελίκας τότε την ενημέρωσε πώς είναι από την εκπομπή του ΣΚΑΪ. «Συνάδελφοι καλοί είναι και εκείνοι. Από τον Δημήτρη Οικονόμου είμαστε», με την γυναίκα να διορθώνει: «Καλημέρα Δημήτρη, Καλό Πάσχα όλοι να έχετε παιδιά, πάμε κι εμείς Πάσχα στην Πάρο με πεζοπορικό σύλλογο».