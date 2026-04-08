H Alpha Bank συμβάλλει στην αποκατάσταση του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου Σχοινιά

Ως Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Μέγας Χορηγός της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας, η Τράπεζα επέλεξε να επαναφέρει έναν εμβληματικό αθλητικό χώρο σε πλήρη λειτουργικότητα, βελτιώνοντας σημαντικά τις συνθήκες προετοιμασίας για τους αθλητές και τις αθλήτριες στην προσπάθειά τους για συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες Los Angeles 2028.
Η πορεία των έργων παρουσιάστηκε στο πλαίσιο επίσκεψης του CEO του Ομίλου της Alpha Bank Βασίλη Ψάλτη, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρου Κούβελου και του Προέδρου της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας Βασίλη Πολύμερου.