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Στο σημερινό Center Fox οι "αιώνιοι" που διέλυσαν Μπάρτσα & Ρεάλ και η πτήση της ΑΕΚ στο όνειρο

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη & Γεωργιάννα Σιώμου τον απόηχο των μεγάλων νικών Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού επί των Ισπανών, την ΑΕΚ που φουλάρει για Βαγεκάνο, αλλά και τον θρήνο στο ποδόσφαιρο για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου.
Στο σημερινό Center Fox οι "αιώνιοι" που διέλυσαν Μπάρτσα & Ρεάλ και η πτήση της ΑΕΚ στο όνειρο