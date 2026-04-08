Στο σημερινό Center Fox οι "αιώνιοι" που διέλυσαν Μπάρτσα & Ρεάλ και η πτήση της ΑΕΚ στο όνειρο

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη & Γεωργιάννα Σιώμου τον απόηχο των μεγάλων νικών Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού επί των Ισπανών, την ΑΕΚ που φουλάρει για Βαγεκάνο, αλλά και τον θρήνο στο ποδόσφαιρο για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου.