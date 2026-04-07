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Στο σημερινό Center Fox o 7άστερος με την Μπάρτσα, η ΑΕΚ στην Ισπανία, ο Ολυμπιακός με "Μέντι" & ο ΠΑΟΚ με Λανουά

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου όλο το ρεπορτάζ για τις αποψινές μπασκετικές μάχες Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΑΕΚ, το ματς της Ένωσης στο Βαγέκας, αλλά και τα νεότερα του Big-5.
Στο σημερινό Center Fox o 7άστερος με την Μπάρτσα, η ΑΕΚ στην Ισπανία, ο Ολυμπιακός με "Μέντι" & ο ΠΑΟΚ με Λανουά