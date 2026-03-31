Στο σημερινό Center Fox o κόκκινος θρίαμβος στο ΟΑΚΑ και οι "πλακωμοί" και η τελική ευθεία για τα playoff του πρωταθλήματος

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη & Γεωργιάννα Σιώμου, τον απόηχο του χθεσινού ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ, και το ρεπορτάζ των Big-4 ενόψει της έναρξης των playoffs.