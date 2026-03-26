Στο σημερινό Center Fox το αίτημα του Ολύμπιακού για ΟΑΚΑ & η "αποκλειστική" χρήση Παναθηναϊκού και ο Βρούτσης που περιμένει Μητσοτάκη

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου όλο το ρεπορτάζ για ΟΑΚΑ και ΠαναθηναΪκό-Ολυμπιακό, καθώς και τα τελευταία νέα των ομάδων.

Παρακολουθείστε την εκπομπή στο παρακάτω βίντεο: