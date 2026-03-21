Όταν ο Τσακ Νόρις θύμωσε τον Μπρους Λι και έπαιξαν πραγματικό ξύλο

Ο Μπρους Λι ήταν ήδη κινηματογραφικός αστέρας όταν συνάντησε κατά... τύχη τον Τσακ Νόρις, ο οποίος ήταν επαγγελματίας πολεμικών τεχνών.

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