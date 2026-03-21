MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Όταν ο Τσακ Νόρις θύμωσε τον Μπρους Λι και έπαιξαν πραγματικό ξύλο

0
Ο Μπρους Λι ήταν ήδη κινηματογραφικός αστέρας όταν συνάντησε κατά... τύχη τον Τσακ Νόρις, ο οποίος ήταν επαγγελματίας πολεμικών τεχνών.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΏ 

Όταν ο Τσακ Νόρις θύμωσε τον Μπρους Λι και έπαιξαν πραγματικό ξύλο