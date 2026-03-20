MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Η Κίνα χρησιμοποιεί φουσκωτά καλύμματα σε κατασκευαστικά έργα για να αποφύγει τη σκόνη και την ηχορύπανση

0
Σε πόλεις της Κίνας, μεγάλοι φουσκωτοί θόλοι καλύπτουν τα εργοτάξια, δημιουργώντας μια πρωτοποριακή ασπίδα κατά της ρύπανσης και του θορύβου

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΏ 

Η Κίνα χρησιμοποιεί φουσκωτά καλύμματα σε κατασκευαστικά έργα για να αποφύγει τη σκόνη και την ηχορύπανση