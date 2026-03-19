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Στο σημερινό Center Fox όλο το ρεπορτάζ για τη.... νύχτα μαγική Παναθηναϊκού & ΑΕΚ σε Europa & Conference League

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη & Γεωργιάννα Σιώμου, όλο το ρεπορτάζ λίγες ώρες πριν την ευρωπαΪκή βραδιά του Παναθηναϊκού με την Μπέτις και της ΑΕΚ με την Τσέλιε. Επιπλέον όλα τα νεότερα από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.
Στο σημερινό Center Fox όλο το ρεπορτάζ για τη.... νύχτα μαγική Παναθηναϊκού & ΑΕΚ σε Europa & Conference League