Στο σημερινό Center Fox όλο το ρεπορτάζ για τη.... νύχτα μαγική Παναθηναϊκού & ΑΕΚ σε Europa & Conference League

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη & Γεωργιάννα Σιώμου, όλο το ρεπορτάζ λίγες ώρες πριν την ευρωπαΪκή βραδιά του Παναθηναϊκού με την Μπέτις και της ΑΕΚ με την Τσέλιε. Επιπλέον όλα τα νεότερα από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.