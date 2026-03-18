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Στο σημερινό Center Fox γράφουν ιστορία τα πράσινα κορίτσια στο βόλεϊ, το ποδόσφαιρο Παναθηναϊκού & ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός 4άδας με Φουρνιέ

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου όλο το ρεπορτάζ για τους ευρωπαϊκούς αγώνες ΠΑΟ και ΑΕΚ, την Ευρωλίγκα, αλλά και τα πράσινα κορίτσια στο βόλεϊ που είναι έτοιμα να γράψουν ιστορία.
Στο σημερινό Center Fox γράφουν ιστορία τα πράσινα κορίτσια στο βόλεϊ, το ποδόσφαιρο Παναθηναϊκού & ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός 4άδας με Φουρνιέ