MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Στο σημερινό Center Fox ΠΑΟΚ & Ολυμπιακός ξανά κορυφή, η γκέλα της ΑΕΚ & ο Παναθηναϊκός που πλήρωσε «φόρο Μπέτις»

0
Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη & Γεωργιάννα Σιώμου, τον απόηχο της προτελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, η οποία έφερε τριπλή ισοβαθμία για τους διεκδικητές του τίτλου.
Στο σημερινό Center Fox ΠΑΟΚ & Ολυμπιακός ξανά κορυφή, η γκέλα της ΑΕΚ & ο Παναθηναϊκός που πλήρωσε «φόρο Μπέτις»