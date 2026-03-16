Στο σημερινό Center Fox ΠΑΟΚ & Ολυμπιακός ξανά κορυφή, η γκέλα της ΑΕΚ & ο Παναθηναϊκός που πλήρωσε «φόρο Μπέτις»

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη & Γεωργιάννα Σιώμου, τον απόηχο της προτελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, η οποία έφερε τριπλή ισοβαθμία για τους διεκδικητές του τίτλου.