Στο σημερινό Center Fox το έπος του Panathinaikos, η ΑΕΚάρα με "ντόρτια" στους "8" και ο 7άστερος Λεσόρ

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου: οι μεγάλες ευρωπαϊκές νίκες Παναθηναϊκού και ΑΕΚ κόντρα σε Μπέτις και Τσέλιε, αλλά και η επιστροφή του Λεσόρ στη δράση που γιορτάστηκε με νίκη κόντρα στη Ζάλγκιρις.