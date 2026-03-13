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Στο σημερινό Center Fox το έπος του Panathinaikos, η ΑΕΚάρα με "ντόρτια" στους "8" και ο 7άστερος Λεσόρ

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου: οι μεγάλες ευρωπαϊκές νίκες Παναθηναϊκού και ΑΕΚ κόντρα σε Μπέτις και Τσέλιε, αλλά και η επιστροφή του Λεσόρ στη δράση που γιορτάστηκε με νίκη κόντρα στη Ζάλγκιρις.
Στο σημερινό Center Fox το έπος του Panathinaikos, η ΑΕΚάρα με "ντόρτια" στους "8" και ο 7άστερος Λεσόρ