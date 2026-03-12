Στο σημερινό Center Fox Panathinaikos σε διπλό ταμπλό, ΑΕΚάρα για 8άδα & ο... πρίγκιπας θρύλος

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου, την ανάλυση των Μπενίτεθ και Νίκολιτς για τα αποψινά ματς με Μπέτις και Τσέλιε, αλλά και τους αγώνες των αιωνίων στην Ευρωλίγκα.