Ο Γιάννης Βρούτσης παρέδωσε στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας τον «Χάρτη του ελληνικού αθλητισμού»

Στη διάθεση και των 13 Περιφερειαρχών τα λεπτομερή στοιχεία με την πλήρη καταγραφή του αθλητικού οικοσυστήματος κάθε περιοχής.

Στους 13 Περιφερειάρχες της χώρας παραδόθηκε, για πρώτη φορά, ο πλήρης χάρτης του αθλητικού μας οικοσυστήματος, από τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

Στη σημερινή συνεδρίαση της του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) αναλύθηκε, από τον κ. Βρούτση, το καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα χαρτογράφησης του ελληνικού αθλητισμού, e-Kouros και το «εργαλείο» του, το υποσύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business Intelligence), που καθιστά (και) την Τοπική Αυτοδιοίκηση γνώστη, με απόλυτη ακρίβεια, των αθλητικών λεπτομερειών σε κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο ξεχωριστά.

Μετά την παρουσίαση και παράδοση, λοιπόν, του «Χάρτη του Αθλητισμού» μας στον Υπουργό Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιο, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με τους 332 Δημάρχους ανά την επικράτεια, αλλά και στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), αυτός έγινε κτήμα και των Περιφερειαρχών.

«Παραδίδω σήμερα στους Περιφερειάρχες της χώρας μας το υποσύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας του e–Kouros, δηλαδή τον “χάρτη” που καθιστά τον καθένα μας γνώστη του αθλητικού οικοσυστήματος της Ελλάδας», τόνισε ο Υπουργός και ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο και τον κάθε Περιφερειάρχη ξεχωριστά για «για τη στενότατη συνεργασία μας στην ανάπτυξη του Αθλητισμού».

Ο κ. Βρούτσης κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι «πλέον, οι Περιφέρειες αποκτούν μια συγκεντρωτική, αξιόπιστη και επικαιροποιημένη εικόνα του ελληνικού αθλητισμού, γεγονός που τους επιτρέπει να σχεδιάζουν με τεκμηρίωση και διαφάνεια τις πολιτικές τους. Καθημερινά χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης, ενώνοντας δυνάμεις για έναν υγιή, νοικοκυρεμένο και αποτελεσματικό αθλητισμό».

Ο κ. Χατζημάρκος επισήμανε ότι «υποδεχόμαστε στο Δ.Σ. της ΕΝΠΕ τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, για την παρουσίαση της εμβληματικής μεταρρύθμισης «e-Kouros». Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό ψηφιακό εργαλείο που φέρνει απόλυτη γνώση, διαφάνεια και οργάνωση στον ελληνικό αθλητισμό. Η συνεργασία μας με τον Υπουργό Αθλητισμού διασφαλίζει ότι κάθε αθλητικός πόρος αξιοποιείται ορθά, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και των νέων μας. Με το «e-Kouros», ο αθλητισμός πέρασε στη νέα ψηφιακή εποχή, με σχέδιο, βελτιστοποίηση της οργάνωσης και μετρήσιμα αποτελέσματα για όλους».

Το e-Kouros, που αποτελεί το σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού, καταγραφής και παρακολούθησης του Αθλητισμού μας, για 3η συνεχόμενη χρονιά, συγκέντρωσε αναλυτικά όλα τα ετήσια (του 2025) δεδομένα και τα στοιχεία αυτά οργανώθηκαν σε Σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business Intelligence, παρέχοντας πλήρη εικόνα για τα 6.451 ενεργά αθλητικά σωματεία της χώρας, τις δομές, τα αθλήματα και τη γεωγραφική τους κατανομή.

Το υποσύστημα Επιχειρησιακής Ευφυίας του e-Kouros, για Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους, είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://reporting.ekouros.minsports.gov.gr/bi/municipalities/

Περιλαμβάνει εννέα ενότητες δεδομένων (πλήρης εικόνα των αθλητικών σωματείων ανά περιοχή, τα αθλήματα που καλλιεργούν, τους αθλητές -τυπικούς και αθλητές ΑμεΑ- ανά φύλο και ηλικιακή κατηγορία, τους προπονητές και τις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται κλπ).