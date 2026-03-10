Στο σημερινό Center Fox η ΑΕΚ με Τσέλιε, ο Παναθηναϊκός με Μπέτις & γήπεδο, ο Ολυμπιακός με γενέθλια & ο ΠΑΟΚ με ΑΜΚ

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου όλο το ρεπορτάζ ενόψει των ευρωπαϊκών αγώνων ΑΕΚ και Παναθηναϊκού & τα τελευταία νέα από ΠΑΟΚ & Ολυμπιακό.