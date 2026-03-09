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Στο σημερινό Center Fox η ΑΕΚ που είναι μόνη 1η, ο σιδερένιος ΠΑΟΚ στο Φάληρο και ο 4άστερος Παναθηναϊκός στα Playoffs

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου, τον απόηχο της 24ης αγωνιστικής, οδεύοντας στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.
Στο σημερινό Center Fox η ΑΕΚ που είναι μόνη 1η, ο σιδερένιος ΠΑΟΚ στο Φάληρο και ο 4άστερος Παναθηναϊκός στα Playoffs