Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου 2026: Χιλιάδες οι δράσεις σε όλη την Ελλάδα επί 35 ημέρες

Συμμετείχαν στο πρόγραμμα 1.321 σχολικές μονάδες, 1.219 αθλητικά σωματεία, αλλά και 2.079 αθλητές/τριες από τις κορυφαίες εθνικές κατηγορίες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο και χάντμπολ.

Η Πολιτεία (βάσει του άρθρου 24 του ν. 5085/2024) έχει θεσπίσει την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους ως Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου. Ημέρα μνήμης, από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού το 2022, για όλα τα θύματα οπαδικής βίας.

Με σύνθημα «Η καρδιά του Αθλητισμού είσαι ΕΣΥ – καμία φανέλα πάνω από τη ΖΩΗ», η Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου τιμήθηκε και φέτος, μάλιστα σε εύρος 5 εβδομάδων, με πλήθος αθλητικών και σχολικών δράσεων σε όλη τη χώρα, προωθώντας τις αξίες του σεβασμού, της συμπερίληψης και της χαράς της συμμετοχής στον αθλητισμό.

Εκδηλώσεις στοχευμένες, κυρίως στη νέα γενιά, για την καλλιέργεια του φίλαθλου πνεύματος και την ουσιαστική αλλαγή της οπαδικής κουλτούρας στον χώρο του Αθλητισμού.

Οι δράσεις στις σχολικές μονάδες και στα αθλητικά σωματεία διήρκησαν 35 ημέρες (από τις 31 Ιανουαρίου έως και χθες)!

Συμμετείχαν συνολικά 1.219 αθλητικά σωματεία και 1.321 σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, με δεκάδες χιλιάδες μικρούς αθλητές/τριες και μαθητές/τριες.

Τον πανελλαδικό συντονισμό είχε η Εθνική Οργανωτική Επιτροπή Αθλητικής, Ολυμπιακής και Παραολυμπιακής Παιδείας, Ιστορίας και Αξιών «Δημήτριος Βικέλας», που σύστησε ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Η αθρόα συμμετοχή αθλητικών σωματείων και σχολικών μονάδων, από όλη τη χώρα, επιβεβαιώνει ότι η «Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου» καθιερώνεται ως ένας σημαντικός θεσμός προώθησης του φίλαθλου πνεύματος. Οι δράσεις που ξεκίνησε η Επιτροπή «Δημήτριος Βικέλας» του Υπουργείου, πιλοτικά την προηγούμενη χρονιά, εξελίσσονται πλέον σε ένα πλήρως διαμορφωμένο αθλητικό-εκπαιδευτικό μοντέλο, το οποίο θα υλοποιείται σε ετήσια βάση.

Όλα ξεκίνησαν το σαββατοκύριακο, 31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου, όταν 110 ομάδες, με 2.079 αθλητές και αθλήτριες, σε 55 αγώνες των 9 πρωταθλημάτων ανδρών και γυναικών στην κορυφαία εθνική κατηγορία (ποδόσφαιρο, βόλεϊ, μπάσκετ, πόλο –μόνο άνδρες- χάντμπολ), εισήλθαν στους αγωνιστικούς χώρους φορώντας ειδικά σχεδιασμένα t-shirts, με κυρίαρχο σύνθημα «ΟΧΙ στη Βία».

Έστειλαν μήνυμα ομοψυχίας, ευγενούς άμιλλας και σεβασμού, έπειτα από στενή συνεργασία του ΥΠΑΙΘ Αθλητισμού με τις διοργανώτριες αρχές των πρωταθλημάτων ομαδικών αθλημάτων (Super League 1, ΕΣΑΚΕ, ΕΣΑΠ, ΕΠΟ/ΕΠΣ Γυναικών, ΕΟΚ, ΕΟΠΕ, ΚΟΕ και ΟΧΕ).

Επιπλέον, με έγκριση του ΕΣΡ, προβλήθηκε σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας (πανελλήνιας, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας) σποτ κοινωνικής ευθύνης, με το τραγούδι «Το πάθος μιας ζωής», που γράφτηκε πέρυσι ειδικά για την «Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου».

Οι έξι κεντρικές αθλητικές δράσεις της Πανελλήνιας Ημέρας Φιλάθλου, που θα υλοποιούνταν κι αυτές την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου σε αντίστοιχες περιοχές της χώρας (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αρχαία Ολυμπία, Ολυμπιακό Χωριό, Χαϊδάρι και Ορχομενό Βοιωτίας), μετατέθηκαν για τις 15 Φεβρουαρίου 2026, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού για τους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, με τη συμμετοχή δεκάδων Ολυμπιονικών, Παγκόσμιων Πρωταθλητών, καθώς και των Πρωταθλητών μας Ευρώπης στο ποδόσφαιρο το 2004.

Στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίχθηκε η δρομική εκδήλωση 5χλμ και 1χλμ της Δομής «Εις το Όνομα του Άλκη», η οποία κατέληξε στο Φεστιβάλ Αθλημάτων, στο Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Στο γήπεδο της Μίκρας διεξήχθη αγώνας βόλεϊ, μεταξύ αστυνομικών και παλαίμαχων Άρη, ΠΑΟΚ και Ηρακλή, με τους αστυνομικούς να αποτίνουν φόρο τιμής στη μνήμη του συναδέλφου τους Γιώργου Λυγγερίδη.

Οι εκδηλώσεις στη συμπρωτεύουσα κορυφώθηκαν με το «Τζάμπολ Αγάπης», όπου παιδιά στο φάσμα του αυτισμού συμμετείχαν σε προπονήσεις μπάσκετ, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσα από τον αθλητισμό.

Στο Εθνικό Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο Ολυμπιακού Χωριού είχαμε τον φιλικό αγώνα μπάσκετ παίδων ΑΣΟΧ Φοίβος – Πανιώνιος, και ακολούθησε αγώνας μπάσκετ μεταξύ παλαιμάχων και γονέων του Ολυμπιακού Χωριού, υπό το βλέμμα της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη και του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργου Μαυρωτά.

Στο Κλειστό Γυμναστήριο Αρχαίας Ολυμπίας πραγματοποιήθηκαν διαγενεακοί αγώνες μπάσκετ σε συνεργασία με τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, με τη συμμετοχή των συλλόγων Α.Ο. Πουρναρίου Αρχαίας Ολυμπίας, Α.Ο. Ολυμπιονίκης, Α.Ο. Κρεστένων, Εθνικός Ζαχάρως, Πανωλενιακός, Ίφιτος Πύργου, Ηρακλής Πύργου, Κόροιβος Αμαλιάδας και Α.Ε. Λεχαινών.

Στην Πάτρα, στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Κρύα Ιτεών (Γλαύκος), διοργανώθηκε παιδικό τουρνουά μπάσκετ και αγώνας μεταξύ παιδιών και γονέων.

Στον Ορχομενό Βοιωτίας, στην Πλατεία Ηρώων, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά ο 1ος Ασώπιχος Δρόμος 5χλμ, με συμμετοχή μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ακολούθησε βιωματική γνωριμία με το άθλημα του χάντμπολ.



Τέλος, στο 1ο Γυμνάσιο – Λύκειο Χαϊδαρίου, σε συνεργασία με την Αθλητική Ένωση Ιπποκράτης, οι βιωματικές δράσεις αφορούσαν στα αθλήματα του βόλεϊ και του ράγκμπι.

Όλοι οι συμμετέχοντες στις κεντρικές δράσεις έλαβαν το ειδικό μπλουζάκι της ημέρας «Όχι στη Βία» και συμβολικό μετάλλιο συμμετοχής, με την ευγενική χορηγία της IROES.