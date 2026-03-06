Μητροπολιτικό Κολλέγιο & ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανανεώνουν τη συνεργασία τους για δεύτερη χρονιά

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, μέλος της Alphabet Education, και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνουν με υπερηφάνεια την ανανέωση της επιτυχημένης στρατηγικής τους συνεργασίας για δεύτερη συνεχή χρονιά. Η συνέχιση της κοινής τους πορείας επισφραγίστηκε με μια αποκλειστική εκδήλωση για τους φοιτητές του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία στα παρασκήνια του Telekom Center Athens.

Πάνω από 200 φοιτητές του Μητροπολιτικού Κολλεγίου και φίλοι τους συμμετείχαν σε μια οργανωμένη ξενάγηση στο Telekom Center Athens, ανακαλύπτοντας τους χώρους όπου «χτυπά η καρδιά» της ομάδας: από το press conference room και το γυμναστήριο των παικτών μέχρι τα αποδυτήρια και την κεντρική αρένα με το εμβληματικό glass floor. Η εμπειρία σχεδιάστηκε για να τους κάνει να νιώσουν «insiders», κατανοώντας πώς κάθε λεπτομέρεια στο σχεδιασμό και τις υποδομές της ομάδας συμβάλει σε ένα αποτέλεσμα πρωταθλητισμού.

Στόχος της συνεργασίας παραμένει η ουσιαστική διασύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την αγορά εργασίας. Μέσω αυτής, δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές από διαφορετικά επιστημονικά πεδία να έρθουν σε επαφή με τη λειτουργία μιας κορυφαίας ευρωπαϊκής ομάδας, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία μέσα από εφαρμοσμένη εκπαίδευση, ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας στα τμήματα υποδομών του συλλόγου.

Η ξενάγηση πλαισιώθηκε από σύντομες, υψηλής επίδρασης ομιλίες από στελέχη της ομάδας, προσφέροντας πρακτικά ερεθίσματα που συνδέουν τις σπουδές με την επαγγελματική πραγματικότητα. Η εκδήλωση κορυφώθηκε στο Globalsat Gold VIP Lounge, όπου οι φοιτητές, μαζί με τους φίλους τους, είχαν την ευκαιρία για μια αποκλειστική συνάντηση με παίκτες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, συνομίλησαν, φωτογραφήθηκαν και δικτυώθηκαν, βιώνοντας μια αυθεντική premium αθλητική εμπειρία.

Η ανανέωση της συνεργασίας επιβεβαιώνει τη δέσμευση των δύο οργανισμών να επενδύουν στη νέα γενιά, προσφέροντας γνώση, έμπνευση και άμεση επαφή με πρότυπα αριστείας και υψηλής απόδοσης.

Σχετικά με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο:

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, με ιστορία από το 1982, είναι σήμερα το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών και ο μεγαλύτερος πάροχος διεθνούς βρετανικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Μέσω των 12 Ακαδημαϊκών του Σχολών, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα Bachelors, Masters και Διδακτορικά, που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων, σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Έχει παρουσία σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, στην Αθήνα, το Μαρούσι, τον Πειραιά, την Πάτρα, τη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο και το Ηράκλειο Κρήτης, σε υπερσύγχρονα campuses υψηλών προδιαγραφών. Είναι μέλος περισσότερων από 30 διεθνών και ελληνικών επιστημονικών και επαγγελματικών οργανισμών και φορέων.