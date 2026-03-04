Το CISM και η ΔΟΑ ανανεώνουν την Ακαδημαϊκή τους Συνεργασία στην Αθήνα

Το Διεθνές Συμβούλιο Στρατιωτικού Αθλητισμού (CISM) και η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (ΔΟΑ) ενίσχυσαν τη μακρόχρονη ακαδημαϊκή τους συνεργασία με την επίσημη ανανέωση του Πρωτοκόλλου Ακαδημαϊκής Κατανόησης στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΟΑ στην Αθήνα.

Η συνάντηση συγκέντρωσε ανώτατους εκπροσώπους και των δύο θεσμών. Το CISM εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό του, Συνταγματάρχη Nilton Gomes Rolim Filho, τον Γενικό Γραμματέα, Πλοίαρχο Roberto Recchia, και τη Διευθύντρια Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Αρχηγείου CISM, Αντιπλοίαρχο Φλωρεντία Σφακιανού. Η Ελληνική Αντιπροσωπεία του CISM εκπροσωπήθηκε από τον Πλοίαρχο (ε.α.) Σπυρίδωνα Ανδριόπουλο, Αρχηγό της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο CISM, τον Αντισυνταγματάρχη Γεώργιο Χασανάκο, Διευθυντή του Ανώτατου Συμβουλίου Αθλητισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, και την Ανθυπαστυνόμο Σοφία Ανδριοπούλου.

Από την πλευρά της ΔΟΑ, στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΔΟΑ Καθηγητής Χαρίλαος Τσολάκης, ο Διευθυντής της ΔΟΑ Δρ Μάκης Ασημακόπουλος, ο Σύμβουλος του Προέδρου της ΔΟΑ και Σύμβουλος Αναπτυξιακών Έργων Δρ Διονύσης Γάγγας, η Επικεφαλής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας κα Στέλλα Ταχταρά καθώς και στελέχη του οργανισμού.

Το ανανεωμένο Πρωτόκολλο Ακαδημαϊκής Κατανόησης, το οποίο υπεγράφη στην Αθήνα στις 3 Μαρτίου 2026, επαναβεβαιώνει την κοινή δέσμευση του CISM και της ΔΟΑ για την προώθηση του αθλητισμού, της Ολυμπιακής Παιδείας, της έρευνας και της διάδοσης της γνώσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το έγγραφο καθορίζει ένα ενισχυμένο πλαίσιο συνεργασίας στους τομείς της διοίκησης και της ιστορίας του αθλητισμού, της φυσικής αγωγής, της κινησιολογίας, των επιστημών υγείας και συναφών γνωστικών αντικειμένων.

Σημαντική στιγμή της συνάντησης αποτέλεσε η απονομή από τον Πρόεδρο του CISM του επίσημου πιστοποιητικού που αναγνωρίζει τον Πρόεδρο της ΔΟΑ, Καθηγητή Τσολάκη, ως ex officio μέλος της Ακαδημίας του CISM. Η συμβολική αυτή κίνηση ενισχύει περαιτέρω τους θεσμικούς δεσμούς μεταξύ της ΔΟΑ και της Ακαδημίας του CISM και υπογραμμίζει τη σημασία της εκπαιδευτικής ηγεσίας στον στρατιωτικό αθλητισμό.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε διάφορους στρατηγικούς τομείς συνεργασίας. Και οι δύο θεσμοί συμφώνησαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε ερευνητικές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων ακαδημαϊκών έργων που συνδέονται με μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, όπως οι Παγκόσμιοι Στρατιωτικοί Αγώνες 2027. Η ανταλλαγή διαθέσιμων προς κοινοποίηση πληροφοριών, τα κοινά ερευνητικά προγράμματα, τα ακαδημαϊκά συνέδρια, τα σεμινάρια και οι ανταλλαγές διδασκόντων επιβεβαιώθηκαν ως βασικοί πυλώνες της συνεργασίας.

Κεντρικό σημείο σύγκλισης αποτέλεσε η ανάπτυξη ενός κοινού εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο της Πλατφόρμας CISM College. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενσωμάτωση εκπαιδευτικού περιεχομένου Ολυμπιακής Παιδείας και Ολυμπισμού, που θα αναπτυχθεί από την ΔΟΑ, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μαθημάτων του CISM College. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη συμβολή στην εκπαίδευση ηγεσίας με βάση τις Ολυμπιακές αξίες, την ηθική διακυβέρνηση, το ευ αγωνίζεσθαι και τη χρήση του αθλητισμού ως εργαλείου ειρήνης, αλληλεγγύης και διεθνούς συνεργασίας. Στα πρώτα βήματα ενδέχεται να περιληφθεί η ένταξη επιλεγμένων διαδικτυακών διαλέξεων της ΔΟΑ για την Εκπαίδευση στις Ολυμπιακές Αξίες.

Το ανανεωμένο Πρωτόκολλο, με ισχύ τεσσάρων ετών, παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για προοδευτικές και αμοιβαία συμφωνημένες πρωτοβουλίες, ενισχύοντας τον ρόλο της εκπαίδευσης ως θεμελιώδους πυλώνα της αποστολής και των δύο οργανισμών.

Με αυτή την ανανεωμένη δέσμευση, το CISM και η ΔΟΑ αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά ότι πέρα από τον ανταγωνισμό, ο αθλητισμός αποτελεί μια ισχυρή πλατφόρμα γνώσης, ηγεσίας βασισμένης σε αξίες και διεθνούς κατανόησης.