Στο σημερινό Center Fox o ΠΑΟΚ για "διπλό" και υποδοχή Τρινκιέρι & Παναθηναϊκός VS Κόντη για... ξεκαθάρισμα

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου, το pregame των σημερινών αγώνων Παναθηναϊκός-ΟΦΗ & Κηφισιά-ΠΑΟΚ, καθώς και όλο το ρεπορτάζ ΑΕΚ & Ολυμπιακού.