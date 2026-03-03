Στο σημερινό Center Fox o Τρινκέρι που αναλαμβάνει ΠΑΟΚ, η τρέλα Παναθηναϊκού με Τεττέη & η ατάκα Ηλιόπουλου

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου, όλο το ρεπορτάζ ΑΕΚ, Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού, αλλά και τις εξελίξεις στον μπασκετικό ΠΑΟΚ με Τρινκέρι.