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Στο σημερινό Center Fox o Τρινκέρι που αναλαμβάνει ΠΑΟΚ, η τρέλα Παναθηναϊκού με Τεττέη & η ατάκα Ηλιόπουλου

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου, όλο το ρεπορτάζ ΑΕΚ, Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού, αλλά και τις εξελίξεις στον μπασκετικό ΠΑΟΚ με Τρινκέρι.
Στο σημερινό Center Fox o Τρινκέρι που αναλαμβάνει ΠΑΟΚ, η τρέλα Παναθηναϊκού με Τεττέη & η ατάκα Ηλιόπουλου