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Στο σημερινό Center Fox η κορυφή για Ολυμπιακό και ΑΕΚ -που φωνάζει-, ο ΠΑΟΚ που έρχεται και ο Παναθηναϊκός 4άδας

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη & Γεωργιάννα Σιώμου, όλο τον απόηχο της 23ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, μαζί με την ανάλυση των αμφισβητούμενων φάσεων των αγώνων.
Στο σημερινό Center Fox η κορυφή για Ολυμπιακό και ΑΕΚ -που φωνάζει-, ο ΠΑΟΚ που έρχεται και ο Παναθηναϊκός 4άδας