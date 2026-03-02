Στο σημερινό Center Fox η κορυφή για Ολυμπιακό και ΑΕΚ -που φωνάζει-, ο ΠΑΟΚ που έρχεται και ο Παναθηναϊκός 4άδας

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη & Γεωργιάννα Σιώμου, όλο τον απόηχο της 23ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, μαζί με την ανάλυση των αμφισβητούμενων φάσεων των αγώνων.