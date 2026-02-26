Γενιές που ονειρεύτηκαν μαζι: Το Ίδρυμα Ευγενίδου γράφει το επόμενο κεφάλαιο

Δεν υπάρχει παιδί που να μην έχει σηκώσει το βλέμμα του στον θόλο του Πλανηταρίου του Ίδρυμα Ευγενίδου και να μην έχει ταξιδέψει στα άστρα. Και δεν υπάρχει ενήλικας που να μην έχει ξεφυλλίσει, έστω μία φορά, τα τεχνικά βιβλία του Ιδρύματος, αναζητώντας γνώση, εξειδίκευση, επαγγελματικό προσανατολισμό.

Αυτή η άτυπη «σκυτάλη» γνώσης και έμπνευσης περνά από γενιά σε γενιά εδώ και επτά δεκαετίες. Σήμερα, το ανανεωμένο Ίδρυμα Ευγενίδου συνεχίζει δυναμικά αυτή την πορεία, προετοιμάζοντας τον εορτασμό των 70 χρόνων του με νέες δράσεις, σύγχρονες υποδομές και έναν στρατηγικό επαναπροσδιορισμό του ρόλου του στην εκπαίδευση και τη διάχυση της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Με σταθερό προσανατολισμό στη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την εφαρμοσμένη πράξη, το Ίδρυμα επενδύει σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, σε διαδραστικές εμπειρίες μάθησης.

Η αφετηρία τοποθετείται το 1954, με τη διαθήκη του εθνικού ευεργέτη Ευγένιου Ευγενίδη, ο οποίος όρισε ως αποκλειστικό σκοπό του Ιδρύματος τη συμβολή «εις την εκπαίδευσιν νέων ελληνικής ιθαγενείας εν τω επιστημονικώ και τεχνικώ πεδίω». Το 1956 συστάθηκε επισήμως το Ίδρυμα και χορηγήθηκε η πρώτη υποτροφία, εγκαινιάζοντας μια διαδρομή που μέχρι σήμερα αριθμεί 860 υποτροφίες σε πολυτεχνικές σχολές, σχολές χημείας, πανεπιστήμια του εξωτερικού και στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Στα επτά αυτά δεκαετίες, το Ίδρυμα ανέπτυξε ένα πολυεπίπεδο οικοσύστημα γνώσης: 579 τίτλους βιβλίων και 48,5 εκατομμύρια αντίτυπα για τη ναυτική και επαγγελματική εκπαίδευση, πρότυπη τεχνική βιβλιοθήκη ανοιχτή στο κοινό, 1.700 συνέδρια με 600.000 συνέδρους, καθώς και το Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο, που από το 2003 έχει υποδεχθεί 7,5 εκατομμύρια θεατές. Παράλληλα, το Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας, τα εργαστήρια UTech Lab και οι δράσεις σε τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική και αυτόνομα συστήματα διαμόρφωσαν έναν σύγχρονο πυρήνα STEM εκπαίδευσης με περίπου 250.000 επισκέπτες ετησίως.

Το επετειακό έτος 2026 οργανώνεται γύρω από τέσσερις άξονες: μνήμη, διεθνής επιστήμη, δεξιότητες και δημόσιος διάλογος για το μέλλον. Οι εορταστικές δράσεις ξεκίνησαν από την Αλεξανδρούπολη, τόπο καταγωγής του ιδρυτή, και θα συνεχιστούν με διεθνές συνέδριο για τις δεξιότητες της επόμενης δεκαετίας, ανοιχτό Φεστιβάλ Επιστήμης τον Σεπτέμβριο.

Στρατηγική σύμπραξη με το CERN

Κεντρικό ορόσημο της χρονιάς αποτελεί η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το CERN στη Γενεύη, θεμελιώνοντας ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας στην εκπαίδευση STEM και στην επιστημονική επικοινωνία. Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Διοικητής του Ιδρύματος, καθηγητής Ιωάννης Γκόλιας, και η Δρ. Ursula Bassler, παρουσία του Προέδρου του Ιδρύματος Λεωνίδα Δημητριάδη-Ευγενίδη και του Γενικού Διευθυντή του CERN, καθηγητή Rolf-Dieter Heuer.

Η συμφωνία αναδεικνύει το Ίδρυμα ως «Πύλη Επικοινωνίας» των δραστηριοτήτων του CERN στην Ελλάδα, με εκδηλώσεις, διαδραστικές εκθέσεις, εκπαιδευτικά εργαστήρια και οργανωμένες επισκέψεις μαθητών στη Γενεύη. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη διάσταση των δεξιοτήτων: σε έναν οργανισμό όπου περίπου το 80% του ανθρώπινου δυναμικού είναι μηχανικοί και τεχνικοί, η σύνδεση θεμελιώδους έρευνας και εφαρμοσμένης τεχνολογίας αποκτά άμεσο εκπαιδευτικό αποτύπωμα. Τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν για τον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων βρίσκουν ήδη εφαρμογές στη βιοϊατρική, στους αισθητήρες και στις ψηφιακές διεπαφές, επιβεβαιώνοντας το πολλαπλασιαστικό όφελος της έρευνας αιχμής.

Ίδρυση Ινστιτούτου Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Η δεύτερη καταλυτική πρωτοβουλία είναι η ίδρυση Ινστιτούτου Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, με αδειοδοτημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης από το Υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται για μια στρατηγική μετατόπιση: το Ίδρυμα δεν περιορίζεται πλέον στη στήριξη της κατάρτισης, αλλά αναλαμβάνει άμεση παροχή της, με προγράμματα βασισμένα σε τεκμηριωμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Το Ινστιτούτο εστιάζει σε τεχνικά και εφαρμοσμένα επαγγέλματα, με μετρήσιμα μαθησιακά αποτελέσματα και σαφή στόχο την επαγγελματική ένταξη. Ήδη υλοποιούνται:

* Πανελλαδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης 90 εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ Ναυτιλιακών, σε συνεργασία με το ΙΕΠ, με χρήση προσομοιωτών γέφυρας και μηχανοστασίου, βάσει προτύπων STCW 2010.

* Πρόγραμμα 120 ωρών με τη Motor Oil για τεχνίτες χειρισμού μονάδων κατεργασίας υδρογονανθράκων, συνδυάζοντας θεωρία και προσομοίωση βιομηχανικών διεργασιών.

* Πιλοτικό πρόγραμμα 25 ωρών με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για θερμοκηπιακές καλλιέργειες στη Μεσσηνία.

* Συνεργασίες με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο και διάλογο με τον ΣΕΒ για δράσεις upskilling και reskilling.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, «το 2026 ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο σε μια χρονιά που συμπίπτει με τη συμπλήρωση 70 χρόνων από την ίδρυσή του», υπογραμμίζοντας τη δέσμευση για καινοτομία, ποιότητα και εξωστρέφεια. Από την πλευρά του, ο Διοικητής Ιωάννης Γκόλιας επεσήμανε ότι ο στρατηγικός στόχος είναι η έγκαιρη χαρτογράφηση και η συστηματική συμβολή στην παροχή επιστημονικών γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων που θα απαιτηθούν την επόμενη δεκαετία.

Συνολικό Πλάνο Δράσεων και Πρωτοβουλιών με αφορμή την επέτειο των 70 χρόνων

- Απρίλιος: συνδιοργάνωση με τα Ναυτικά Χρονικά εκδήλωσης αφιερωμένης στην ιστορική διαδρομή του Ιδρύματος μέσα από τις σελίδες του σημαντικότερου ναυτιλιακού περιοδικού της χώρας και την πρωτοβουλία του Ιδρύματος για πλήρη ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού του εντύπου

- Ιούνιος: στο πλαίσιο της ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδώνια, διοργάνωση θεματικής εκδήλωση για τις σύγχρονες εκπαιδευτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της ναυτιλίας, και ανακοίνωση νέων συνεργασιών με κορυφαίους ναυτιλιακούς εκπαιδευτικούς φορείς

- Ιούνιος: διοργάνωση διεθνούς Συνεδρίου Δεξιοτήτων για την εξέταση της ανάγκης δεξιοτήτων στην σύνδεση εκπαίδευσης και απασχόλησης και ανάδειξη του ρόλου του Ινστιτούτου στην άμβλυνση του χάσματος δεξιοτήτων

- Σεπτέμβριος: διοργάνωση ανοικτού διήμερου Φεστιβάλ Επιστήμης και γνώσης για όλες τις ηλικίες. Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα θα έχει η διεθνής παρουσίαση της αγγλόφωνης εκδοχής της παραγωγής «We are Stardust», που αποσκοπεί στη προώθηση της παραγωγής σε διεθνή πλανητάρια και στη διεύρυνση του διεθνούς διαλόγου για το μέλλον των Πλανηταρίων

- Τέλη Νοεμβρίου: διεξαγωγή καταλυτικής επετειακής εκδήλωσης με συμμετοχή διεθνών εμπειρογνωμόνων και αντικείμενο τις συνδυασμένες ανάγκες εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων κατά την επόμενη δεκαετία

Ο κ. Ιωάννης Γκόλιας, Διοικητής Ιδρύματος Ευγενίδου δήλωσε μεταξύ άλλων: «Το Ίδρυμα Ευγενίδου συμπληρώνει 70 χρόνια συνεχούς και ουσιαστικής προσφοράς στην ελληνική κοινωνία. Η πορεία αυτή, με μετρήσιμα αποτελέσματα και διαχρονική συνέπεια, έχει ταυτιστεί με την ενίσχυση της επιστήμης, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στον τομέα των εφαρμοσμένων τεχνικών επαγγελμάτων και της τεχνολογικής προόδου». Και συνέχισε, λέγοντας: «Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην παρακαταθήκη των 70 ετών, αλλά και με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό προς το μέλλον δεσμευόμαστε ότι το Ίδρυμα Ευγενίδου θα συνεχίσει την προσπάθεια αυτή κατυεθύνοντας πόρους και τεχνογνωσία στον κεντρικό του στόχο, την έγκαιρη χαρτογράφηση και τη συστηματική συμβολή στην παροχή επιστημονικών γνώσεων και των τεχνικών δεξιοτήτων που θα απαιτηθούν στην επόμενη δεκαετία».