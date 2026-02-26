Στο σημερινό Center Fox Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ για πρόκριση-όνειρο, η τρέλα των ΑΕΚτζήδων και η κατάρρευση του Ολυμπιακού στο Κάουνας

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη & Γεωργιάννα Σιώμου, όλο το ρεπορτάζ για τις αποψινές μάχες Παναθηναϊκού & ΠΑΟΚ με Πλζεν & Θέλτα, αλλά και τα τελευταία νέα ΑΕΚ, Ολυμπιακού.