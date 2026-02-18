Πόσο σύγχρονοι γερμανοτσολιάδες είμαστε;

Καιρός για ένα ακόμα… αλεξίπτωτο. Φέρ’ το, που φωνάζει και ο Akyllas. Φέρ’ το, να το φορέσουμε να μην τραυματιστούμε τώρα που θα πέφτουμε από τα σύννεφα, αλλά να προσγειωθούμε ομαλά, και να ξαναρχίσουμε την ανάβαση στο επόμενο συννεφάκι, μέχρι κάποιο ακόμα «συγκλονιστικό» γεγονός να μας γκρεμίσει.

Έπεσε από τα σύννεφα η κοινωνία με την συμπαράσταση (μερικών, πολλών, λίγων, έχει σημασία;) εργαζόμενων στη μπισκοτοποιία των Τρικάλων προς το κρατούμενο και υπόδικο και κατηγορούμενο για σωρεία εγκληματικών αμελειών αφεντικό τους. Έπεσε από τα σύννεφα και… αναρωτιέται: «Μα, καλά, δεν ντρέπονται αυτοί οι άνθρωποι να υπερασπίζονται κάποιον που έστειλε συναδέλφους τους στο θάνατο; Τι συμβαίνει, δεν τους συγκλονίζει η απώλεια ανθρώπινων ζωών, μάλιστα ανθρώπων που τους γνώριζαν, τους άγγιζαν, δούλευαν στο ίδιο μέρος»;

Πρώτη φορά… ξανασυμβαίνει αυτό! Αυτή η χοντροπετσιά, η έλλειψη ενσυναίσθησης, και εν τέλει η πλήρης ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ για την απώλεια ανθρώπινης ζωής, αρκεί να μην είναι η δική μας.

Πλέον δεν συζητάμε για ένα μικρό, απομονωμένο και «αρρωστημένο» κομμάτι της κοινωνίας. Αλλά για ένα πλειοψηφικό ρεύμα. Οι περισσότεροι, δυστυχώς, δυστυχέστατα, σκέφτονται και αντιδρούν με αυτό τον τρόπο. Με γνώμονα το συμφέρον και μόνο, έτσι όπως το κατανοούν μέσα στο μυαλό τους.

Συμφέρον που προφανώς δεν είναι μόνο επαγγελματικό, αλλά και πολιτικό, και κοινωνικό και… εθνολογικό, και φυσικά και αθλητικό. Σε όλες τις μορφές της κοινωνίας πια το συναντάς. Κι αυτό είναι το πιο ανησυχητικό απ’ όλα.

Σκοτωθήκανε οι εργάτριες στη «Βιολάντα»; Πάμε παρακάτω, παιδιά. Το ζήτημα τώρα είναι να συνεχιστεί η δουλειά. Να βάλει μπρος η φάμπρικα. Να πέφτουν τα μεροκάματα. Να μην χαθούν θέσεις εργασίας, που δύσκολα αναπληρώνονται. Αλί σ’ αυτές που πήγανε. Με τους ζωντανούς τι γίνεται; Τις νεκρές τις κλάψαμε, τις μοιρολογήσαμε, άντε τώρα, σηκώστε τα μανίκια και φτιάξτε το κτίριο να μην φεύγει το προπάνιο από τους σωλήνες και πάμε πάλι από την αρχή.

Εξαϋλωθήκανε τα παιδιά στα Τέμπτη και καήκανε οι άνθρωποι στο Μάτι και πνιγήκανε στη Μάνδρα; Το ζήτημα είναι πώς δεν θα την πληρώσει η… «παράταξη» που μας βόλεψε. Και ο βουλευτής, ο υπουργός, ο άνθρωπος τέλος πάντων που μας κάνει τα ρουσφέτια. Αυτό είναι το μείζον. Όχι πώς θα μάθουμε τι έγινε και ποιος φταίει και να τον τιμωρήσουμε και να το φτιάξουμε για να μην ξαναγίνει. Αλλά να βγει όσο το δυνατόν περισσότερο λάδι ο δικός μας και να βαραίνει πιο πολύ ο άλλος στη μακάβρια σύγκριση «οι δικοί μου ήταν πιο λίγοι».

Σκοτώνονται τζάμπα και βερεσέ νεαροί και αστυνομικοί από οπαδική βία; Δεν μας νοιάζουν οι νεκροί. Εμείς είμαστε με τους δικούς μας, κι ας είναι δολοφόνοι. Και είμαστε μαζί τους τόσο πολύ, που αναρτούμε και πανό στα γήπεδα, που απαιτούμε τη «λευτεριά» τους, τους φωνάζουμε «κουράγιο». Σε δολοφόνους. Το κάνουν λίγοι αυτό, είπατε; Και οι πολλοί, οι χιλιάδες που το βλέπουν και (υποτίθεται) δεν συμφωνούν, ΠΟΥ είναι; Να φωνάξουν, να απαιτήσουν να κατέβουν τα πανό υπεράσπισης σε εγκληματίες;

Πνίγονται μετανάστες στο Αιγαίο; Εκεί κι αν βγαίνει όλος ο «γερμανοτσολιαδισμός» από μέσα μας. Τα κορμιά τα πνιγμένα που ξεβράζονται στις ακτές και καταλήγουν σε σακούλες είναι… λεπτομέρεια. Το ζήτημα είναι να μην πατήσουν το πόδι τους οι άπλυτοι στα «άγια χώματα» τα δικά μας. Κανείς δεν ασχολείται με το πώς έχασαν τη ζωή τους αυτοί οι άνθρωποι, ποιος φταίει, και εντέλει πώς θα σταματήσει. Ο νεκρός μετανάστης πλέον έχει γίνει μονόστηλο στις εφημερίδες και «κάτω θέμα» στις σκαλέτες των τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων. Δεν τραβάει ούτε το βλέμμα μας στην οθόνη πια.

Σε μια τέτοια κοινωνία, που κατά πλειοψηφία πια έχει απαξιώσει την ανθρώπινη ζωή σε τέτοιο βαθμό, που δεν δίνει δεκάρα ακόμη και για γνωστούς που χάνονται, πόσο μάλλον για άγνωστους ή ξένους, τι περιμένατε εσείς από τους εργαζόμενους της μπισκοτοποιίας; Να απαιτήσουν την τιμωρία του ιδιοκτήτη;

Πόσο σύγχρονοι γερμανοτσολιάδες είμαστε, τελικά;