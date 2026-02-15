Ο Κλάεμπο έγραψε ιστορία στην Ιταλία, με εννέα χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια

Ο Νορβηγός, Γιοχάνες Κλάεμπο αύξησε σε εννέα την συγκομιδή-ρεκόρ για τα περισσότερα χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια σε όλα τα αθλήματα, όντας μέλος της ομάδας που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην σκυταλοδρομία στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026, που φιλοξενούνται στην Ιταλία.

Ο 29χρονος Ολυμπιονίκης, ο οποίος πλεόν μετρά τέσσερα χρυσά μετάλλια σε ισάριθμες συμμετοχές στην κορυφαία διοργάνωση της Ιταλίας, ξεπέρασε τρεις συμπατριώτες του στον αριθμό των Ολυμπιακών μεταλλίων και συγκεκριμένα, τις πρώην σκιέρ ανώμαλου δρόμου Μάριτ Μπγιόργκεν και Μπγιόρν Ντάλι, και τον πρώην διάθλητη Όλε Έιναρ Μπγιόρνταλεν (οκτώ τίτλοι).

Το αργυρό μετάλλιο στην σκυταλοδρομία κατέκτησε η ομάδα της Γαλλίας και το χάλκινο η «οικοδέσποινα» Ιταλία.

Μετά από αυτό το τέταρτο χρυσό μετάλλιο, ο «κομήτης», όπως είναι το προσωνύμιο του με καταγωγή από το Τρόντχαϊμ, μπορεί να ονειρεύεται ένα «Grand Slam», κερδίζοντας και τους έξι αγώνες του Ολυμπιακού προγράμματος, ένα πρωτοφανές κατόρθωμα, εάν τα καταφέρει.

Ο Κλάεμπο το έχει ήδη πετύχει αυτό στο τελευταίο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που διεξήχθη στην πατρίδα του πέρυσι. Στην Ιταλία, απομένουν δύο αγωνίσματα σκι αντοχής: το ομαδικό σπριντ την Τετάρτη και ο αγώνας 50 χιλιομέτρων το Σάββατο στο Βαλ ντι Φίεμ, όπου θα είναι και το απόλυτο φαβορί.

