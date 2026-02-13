Πανελλήνια Ημέρα Φίλαθλου – Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026

Με σύνθημα «Η καρδιά του Αθλητισμού είσαι ΕΣΥ – καμία φανέλα πάνω από τη ΖΩΗ», η Πανελλήνια Ημέρα Φίλαθλου τιμάται φέτος με πλήθος αθλητικών δράσεων σε 6 σημεία της χώρας, προωθώντας τον σεβασμό, τη συμπερίληψη και τη χαρά της συμμετοχής στον αθλητισμό.

Υπενθυμίζουμε ότι οι δράσεις ήταν προγραμματισμένες για την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου και αναβλήθηκαν εξαιτίας του τροχαίου δυστυχήματος με τους 7 νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

1. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου, 10:30 – 13:30 | Φεστιβάλ Άθλησης & Παιχνιδιού.

Δράσεις: χάντμπολ, μπάσκετ, τοξοβολία, ακροβατικός διάδρομος, πίστα ποδηλάτου με εμπόδια, sub soccer, μίνι γκολφ, διαγωνιστικός διάδρομος με εμπόδια κ.ά., με τη συμμετοχή Πρωταθλητών και Ολυμπιονικών.

11:00 & 12:00: Στήριξη του 2ου Αγώνα 5 & 1 km της Δομής «Εις το Όνομα του Άλκη»

14:30, ΕΑΚ Μίκρας: Φιλικός αγώνας βόλεϊ μεταξύ Αστυνομικών της Αθλητικής Ένωσης – Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος και Παλαιμάχων των ομάδων ΠΑΟΚ, Άρης, Ηρακλής.

17:00, Εύοσμος: Δράση συμπερίληψης με το πρόγραμμα «Μια μπάλα μπάσκετ ενώνει όλα τα παιδιά» από το Τζάμπολ Αγάπης – Ακαδημία ΔΕΚΑ.

2. ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Κλειστό Γυμναστήριο Αρχαίας Ολυμπίας | 10:00 – 14:00

Διαγενεακοί Αγώνες Καλαθοσφαίρισης με τη συμμετοχή των συλλόγων Α.Ο. Πουρναρίου, Α.Ο. Ολυμπιονίκης, Α.Ο. Κρεστένων, Εθνικός Ζαχάρως, Πανωλενιακός, Ίφιτος Πύργου, Ηρακλής Πύργου, Κόροιβος Αμαλιάδας, Α.Ε. Λεχαινών.

3. ΠΑΤΡΑ

Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Κρύα Ιτεών (Γλαύκου) | 10:30 – 13:30

Παιδικό τουρνουά μπάσκετ με μήνυμα κατά της βίας

Φιλικός αγώνας παιδιών – γονέων για τη χαρά της συμμετοχής

4. ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Πλατεία Ηρώων

10:00 | 1ος Ασώπιχος Δρόμος 5 km με μαθητές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

10:15 | Βιωματική γνωριμία με τη χειροσφαίριση για όλες τις ηλικίες

5. ΧΑΪΔΑΡΙ

1ο Γυμνάσιο/Λύκειο Χαϊδαρίου | 10:00 – 13:00

Βιωματική προσέγγιση σε πετοσφαίριση και ράγκμπι με συμμετοχή μικρών και μεγάλων.

6. ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ

13:00 – 15:00

Φιλικός αγώνας μπάσκετ παίδων, ΑΣΟΧ Φοίβος – Πανιώνιος

Αγώνας μπάσκετ παλαιμάχων γονέων Ολυμπιακού Χωριού με το «Τζάμπολ Αγάπης», προβάλλοντας τη συμπερίληψη στον αθλητισμό.

Η Πανελλήνια Ημέρα Φίλαθλου αποτελεί μια γιορτή αθλητισμού, σεβασμού και κοινωνικής ενότητας!

Η συμμετοχή του κοινού είναι δωρεάν και όλοι θα λάβουν μετάλλιο συμμετοχής.

Οι δράσεις υλοποιούνται από την Εθνική Οργανωτική Επιτροπή Αθλητικής Παιδείας, Ιστορίας και Αξιών «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» του Υπουργείου Αθλητισμού, σε συνεργασία των Δήμων Θεσσαλονίκης, Αρχαίας Ολυμπίας, Ορχομενού, αθλητικών φορέων και σωματείων. Ευγενική χορηγική υποστήριξη: IROES.

Λάβετε θέσεις – συμμετέχουμε όλοι!