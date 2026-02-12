Red Bull: Απίστευτο αεροβατικό trick στο Γεφύρι της Πλάκας

Ο Red Bull αθλητής και παγκόσμιος πρωταθλητής paramotor, Δημήτρης Κολλιάκος, κάνει ένα εντυπωσιακό barrel roll στο μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι των Βαλκανίων, στα Τζουμέρκα.

Ο Δημήτρης Κολλιάκος, ο Έλληνας Red Bull αθλητής με διεθνείς διακρίσεις και συμμετοχές σε παγκόσμια projects, πραγματοποίησε πρόσφατα ένα εντυπωσιακό barrel roll στο ιστορικό Γεφύρι της Πλάκας, στα Τζουμέρκα. Πρόκειται για ένα project υψηλών απαιτήσεων που συνδύασε ακραίο αθλητισμό, τεχνική ακρίβεια, και σεβασμό στον τόπο και την ιστορία του.

Η πτήση πραγματοποιήθηκε σε μία από τις πιο απαιτητικές τοποθεσίες της Ελλάδας. Η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο, από έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρούς και απρόβλεπτους ανέμους, καθώς και άγριο φυσικό ανάγλυφο.

Παράλληλα, ο ποταμός Άραχθος, πάνω από τον οποίο δεσπόζει το γεφύρι, μεταβάλλει διαρκώς τη ροή και τα ρεύματά

του, προσθέτοντας ακόμη έναν κρίσιμο παράγοντα δυσκολίας στην υλοποίηση του εγχειρήματος. Ο καιρός αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πρόκληση για την υλοποίηση του project.

«Χρειάστηκε να πάμε στο σημείο τρεις φορές για να βρούμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, που ακόμη κι αυτές δεν ήταν ιδανικές. Αναζητούσαμε συνεχώς τα κατάλληλα «παράθυρα» μέσα στη μέρα για να υλοποιήσουμε το project», ανέφερε ο Δημήτρης Κολλιάκος.

Το Γεφύρι της Πλάκας αποτελεί ένα μοναδικό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς είναι το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι των Βαλκανίων και το τρίτο μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Ο συμβολισμός του συγκεκριμένου σημείου προσέδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο project, μετατρέποντάς τo σε μια ξεχωριστή σύνδεση αθλητισμού, φύσης και ιστορίας.

Για τον ίδιο τον αθλητή, το γεφύρι υπήρξε ταυτόχρονα πηγή έμπνευσης και τεχνική δοκιμασία: «Το γεφύρι είναι από μόνο του ένα επιβλητικό μνημείο και ταυτόχρονα μια πρόκληση για μένα. Με άνοιγμα γύρω στα 20 μέτρα, έπρεπε να είμαι απόλυτα ακριβής».

Πριν από την τελική εκτέλεση της πτήσης, προηγήθηκε εντατική προετοιμασία και προπόνηση πολλών ημερών, με χαμηλές διελεύσεις πάνω από το νερό στη θαλάσσια περιοχή της Κορίνθου, όπου διαμένει ο αθλητής.

Ωστόσο, για τον ίδιο, η στιγμή της διέλευσης κάτω από το γεφύρι ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά. «Είχα ανάμεικτα συναισθήματα: συγκίνηση, δράση και απόλυτη συγκέντρωση. Είναι ένα ιστορικό σημείο που όλη η Ελλάδα θαυμάζει και είναι περήφανη γι’ αυτό», σημειώνει ο ίδιος.

Με αυτό το project, το Red Bull και ο αθλητής του, Δημήτρης Κολλιάκος, αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά τη δυναμική του paramotor, συνδέοντάς το με τη φυσική ομορφιά και την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται προς τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων για τη στήριξη και τη συμβολή του στην ομαλή υλοποίηση του project.

Δείτε το βίντεο εδώ